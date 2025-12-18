Oglas

na matejuški

Splitska vlast izglasala postavljanje ledomata i "spravu za naplatu fotografiranja" Ivošević: "Koalicija za opijanje"

author
N1 Info
|
18. pro. 2025. 19:58
ledomat u splitu
Foto: Bojan Ivošević / Morski.hr

Na današnjoj skupštini Grada Splita, većina u Gradskom vijeću izglasala je Odluku o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru, u svrhu korištenja luke posebne namjene na dijelu Matejuška.

Oglas

"HDZ i partneri blagoslovili su da na Matejuški nikne sprava za slikavanje uz naplatu turistima nasred šetnice i ledomat na ulicama stare gradske jezgre Grada Splita", poručio je nekadašnji dogradonačelnik Bojan Ivošević.

"Pomažu turistima da ohlade jeftinu brlju iz dućana na najatraktivnijoj UNESCO-voj lokaciji"

"Stvar je u tome što je koncesija na 15 godina. Dakle postavit će uređaj koji će zastariti odmah ili dogodine i stršat će tamo 15 godina! Stalno govorimo o problemu alkoholizma, a ti staviš ledomat na najatraktivniju UNESCO-vu lokaciju u gradu gdje pomažeš turistima da ohlade jeftinu brlju iz dućana", kaže Ivošević za Morski HR.

Spornim smatra postavljanje uređaja za fotografiranje u eri mobilnih telefona, kao i činjenice da će se ledomat koristiti isključivo za jeftino opijanje, protiv čega se, kako kaže, njegova vlast intenzivno borila.

Da su to doista danas izglasali, pokazuje i ova dokumentacija, a gdje će se nalaziti famozni uređaji, pokazano je na naslovnoj slici i ova legenda.

Zona-za-fotografiranje
Splitsko gradsko vijeće

PROČITAJTE VIŠE

Teme
bojan ivošević split uređaj za fotografiranje

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ