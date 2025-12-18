Splitska vlast izglasala postavljanje ledomata i "spravu za naplatu fotografiranja" Ivošević: "Koalicija za opijanje"

Na današnjoj skupštini Grada Splita, većina u Gradskom vijeću izglasala je Odluku o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru, u svrhu korištenja luke posebne namjene na dijelu Matejuška.
"HDZ i partneri blagoslovili su da na Matejuški nikne sprava za slikavanje uz naplatu turistima nasred šetnice i ledomat na ulicama stare gradske jezgre Grada Splita", poručio je nekadašnji dogradonačelnik Bojan Ivošević.
"Pomažu turistima da ohlade jeftinu brlju iz dućana na najatraktivnijoj UNESCO-voj lokaciji"
"Stvar je u tome što je koncesija na 15 godina. Dakle postavit će uređaj koji će zastariti odmah ili dogodine i stršat će tamo 15 godina! Stalno govorimo o problemu alkoholizma, a ti staviš ledomat na najatraktivniju UNESCO-vu lokaciju u gradu gdje pomažeš turistima da ohlade jeftinu brlju iz dućana", kaže Ivošević za Morski HR.
Spornim smatra postavljanje uređaja za fotografiranje u eri mobilnih telefona, kao i činjenice da će se ledomat koristiti isključivo za jeftino opijanje, protiv čega se, kako kaže, njegova vlast intenzivno borila.
Da su to doista danas izglasali, pokazuje i ova dokumentacija, a gdje će se nalaziti famozni uređaji, pokazano je na naslovnoj slici i ova legenda.
