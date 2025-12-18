Liječnica otkrila simptom koji pokazuje imate li covid ili gripu

Ako ste mlađi od 18 godina ili je riječ o djetetu, preporuka je da ostanete kod kuće i izbjegavate kontakte s drugima tri dana od dana testiranja, jer su djeca i mladi obično kraće zarazni. Također se savjetuje da se tijekom deset dana izbjegava kontakt s osobama koje imaju povećan rizik od teških infekcija, poput ljudi s oslabljenim imunitetom.