Imajući u vidu navedeno, Erste banka smatra da su izrečena kazna, kao i izostanak prepoznavanja koristi koje proizlaze iz primjene ovakvih mjera zaštite klijenata, uključujući i moguću štetu koja bi mogla nastati njihovim ukidanjem, u znatnom raskoraku s ciljevima koje važeći propisi postavljaju pred financijske institucije u području sigurnosne zaštite klijenata. Nažalost, očit je i nedostatak koordinacije te primjene učinkovite i jednoznačne regulative u ovom području, koja bi bila prepoznata i usvojena od strane svih nadležnih regulatornih tijela.