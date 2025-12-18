KRŠENJE PRAVILA
Doznajemo koja banka je dobila kaznu od milijun i pol eura: "Samo u Hrvatskoj se to dovodi u pitanje"
Agencija za zaštitu osobnih podataka (AZOP) izrekla je upravnu novčanu kaznu banci, kao voditelju obrade u ukupnom iznosu od milijun i pol eura zbog višestrukih kršenja odredbi Opće uredbe o zaštiti podataka, a doznali smo da je riječ o Erste banci.
Oglas
"Zaprimili smo navedeno rješenje AZOP-a te možemo potvrditi da se ono odnosi na našu banku", kazali su nam iz Erste banke u pisanom odgovoru.
Prenosimo ostatak reakcije u cijelosti:
Banka navedeno aplikativno rješenje koristi isključivo u svrhu zaštite svojih klijenata i smanjenja potencijalnih prijevarnih aktivnosti koje bi mogle nastati na njihovu štetu. Važno je dodatno naglasiti da banka primjenom tog rješenja postupa u skladu sa svim važećim propisima koji uređuju područje sigurnosne zaštite klijenata, uključujući i zaštitu osobnih podataka.
Prednosti korištenja takvog rješenja očituju se, primjerice, u mogućnosti otkrivanja potencijalne kompromitacije uređaja klijenata, pokušaja neovlaštenog preuzimanja korisničkih računa, kao i preuzimanja uređaja klijenata od strane trećih, neovlaštenih osoba. Samo u posljednjih 12 mjeseci primjenom navedenog rješenja spriječeno je oko 1100 pokušaja prijevarnih radnji na štetu klijenata, u potencijalnom iznosu od približno 2 milijuna eura.
Imajući u vidu navedeno, Erste banka smatra da su izrečena kazna, kao i izostanak prepoznavanja koristi koje proizlaze iz primjene ovakvih mjera zaštite klijenata, uključujući i moguću štetu koja bi mogla nastati njihovim ukidanjem, u znatnom raskoraku s ciljevima koje važeći propisi postavljaju pred financijske institucije u području sigurnosne zaštite klijenata. Nažalost, očit je i nedostatak koordinacije te primjene učinkovite i jednoznačne regulative u ovom području, koja bi bila prepoznata i usvojena od strane svih nadležnih regulatornih tijela.
Također je važno istaknuti da se navedeno rješenje koristi u svim zemljama u kojima posluje Erste grupa te da ni u jednoj od njih njegova primjena nije dovedena u pitanje s regulatornog aspekta.
Sukladno navedenom, Erste banka iskoristit će sva dostupna pravna sredstva kako bi zaštitila svoje interese i dokazala da je postupala u skladu s važećim propisima, savjesno, odgovorno i u dobroj vjeri, s isključivim ciljem zaštite svojih klijenata.
PROČITAJTE JOŠ
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas