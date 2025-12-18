Banka u Hrvatskoj kažnjena s 1,5 milijuna eura zbog zbog kršenja uredbe o zaštiti podataka

Nadalje, prilikom ugovaranja usluge mobilnog bankarstva banka nije pružila transparentne informacije korisnicima o obradi njihovih osobnih podataka, čime nije osigurala poštivanje zahtjeva iz članaka 12. i 13., a u svezi s člankom 5. stavkom 1. točkom a) Opće uredbe o zaštiti podataka. Naime, prilikom preuzimanje aplikacije korisnik ima mogućnost putem dostupne poveznice pristupiti informacijama o obradi osobnih podataka, ali je ista namijenjena posjetiteljima internetske stranice banke te se ni na koji način ne osvrće niti spominje informacija o obradi osobnih podataka putem aplikacije mobilnog bankarstva. Predmetna obrada osobnih podataka spominje se izrazito šturo i u Informacijama o obradi podataka. Slijedom navedenog, banka nije pružila adekvatne informacije o obradi osobnih podataka u odnosu na obradu osobnih podataka putem aplikacije mobilnog bankarstva, a posebice vezano za prikupljanje popisa svih instaliranih aplikacija na mobilnom uređaju korisnika te je predmetna obrada održana u tom dijelu praktički u tajnosti, a ispitanicima je znatno otežan pristup bitnim informacijama o podacima koji se od njih prikupljaju.