Splitski policajac koji se bori za život primio je 2021. godine medalju Grada Splita

Policajac koji se u splitskom KBC-u bori za život nakon brutalnog napada nožem je dugogodišnji kontakt-policajac sa splitskoga Kmana, prepoznat po suradnji sa školama, komunalnim službama i lokalnom zajednicom.
Za svoj je rad 2021. godine primio medalju Grada Splita, koju mu je kao priznanje za doprinos sigurnosti i prevenciji kriminala među rizičnim skupinama uručio gradonačelnik Ivica Puljak.
Nagrađivani policajac je u srijedu navečer napadnut oko 22:45 ispred vlastitog doma na Putu Mostina u rubnom dijelu Splita. U trenutku napada vraćao se vraćao kući i bio je u civilu, doznaje Index.
Nožem ga brutalno izbo 18-godišnjak za kojim je policija tragala
Prema još uvijek neslužbenim informacijama, Križan je nedaleko od vlastitog doma prepoznao 18-goodišnjaka za kojim je policija navečer tragala jer je nožem prijetio članovima obitelji. Kad ga je pokušao zaustaviti, mladić je izvadio nož i njime ubo policajca osam ili devet puta. Potom je 18-godišnji napadač pobjegao.
Teško ozlijeđeni policajac prevezen u KBC Split gdje mu je pružena liječnička pomoć. Zadobio je višestruke ubodne rane i teške ozljede više organskih sustava te se nakon opsežne medicinske obrade nalazi u životnoj opasnosti. U induciranoj je komi i više je puta operiran.
Nakon dojave o napadu na policajca pokrenuta je opsežna potraga u kojoj su sudjelovale sve raspoložive policijske snage. Zbog težine ozljeda napadnutog policajca, nije se moglo odmah doznati što se točno dogodilo niti tko je počinitelj. Pretraga terena kasnije je rezultirala pronalaskom odbačenog krvavog noža.
Poruka policije i službeno priopćenje
Iz policije su uputili poruku podrške ozlijeđenom kolegi i njegovoj obitelji. "Nadamo se da će se naš kolega, uz pomoć liječnika, oporaviti, mislimo na njega, uz njega smo i njegovu obitelj u ovim zahtjevnim trenucima", poručili su.
"Jedna osoba koja se dovodi u vezu s napadom privedena je i nalazi se pod nadzorom policije. U tijeku je kriminalističko istraživanje kako bi se utvrdile sve okolnosti događaja. Na mjestu napada obavljen je očevid kojim je rukovodila zamjenica županijskog državnog odvjetnika", stoji u policijskom priopćenju.
