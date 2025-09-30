Stiže hladni val iz Rusije, ali iz HEP-a upozoravaju: Neke zgrade još nisu spremne za grijanje

Sljedećih dana Hrvatsku će zahvatiti snažan val hladnoće sa sjeveroistoka Europe. U unutrašnjosti će temperature pasti na vrijednosti blizu nule, dok će na Jadranu puhati orkanska bura koja će stvarati dojam prave zime. Zbog naglog pada temperature, u nekim zgradama već su stigli prvi zahtjevi za uključivanjem grijanja.
I u Austriji je rujan donio prizore duboke zime na višim nadmorskim visinama. Klimatolog Branko Grisogono ističe da ovakve nagle promjene vremena nisu rijetkost.
Ne bih to nazvao ekstremnim događajem, ali svakako treba pričekati da fronta prođe. Danas se vrijeme mijenja brže nego prije nekoliko desetljeća jer u sustavu, na kopnu i moru, ima više topline i energije", izjavio je Grisogono za RTL.
"Osjet hladnoće bit će izraženiji"
Umjesto ljetnih toplinskih udara sada pristižu nagli hladni prodori. Prvi takav, sredinom tjedna, spušta se iz Rusije te će zahvatiti velik dio Europe - od Njemačke i Češke, preko Slovačke, Austrije, Mađarske i Slovenije, pa sve do gorja Hrvatske. Tamo se očekuje pad temperature i do 15 stupnjeva, s vrijednostima oko nule. Na obali će pak olujna i orkanska bura dodatno pojačavati osjet hladnoće.
"Koliko će nam biti hladno ovisi o temperaturi zraka, vlazi i snazi vjetra. Upravo zbog bure osjet hladnoće bit će izraženiji", napominje Grisogono.
Posljedica toga je i raniji početak ogrjevne sezone, koja će ove godine, zbog viših cijena, značiti i veće račune za građane.
Odluka o službenom početku sezone grijanja očekuje se ovoga tjedna iz HEP-a.
"Dio suvlasnika već je zatražio uključivanje grijanja, no u Zagrebu trenutno postoji 102 zgrade koje još nisu spremne za to", poručuju iz HEP-a.
Razlog su, kako objašnjava Dario Tušek iz Udruge predstavnika suvlasnika zgrada, radovi koji još traju.
"Neke cijevi i instalacije su u sanaciji, a ima i stanova gdje su vlasnici kasnili s vlastitim radovima. Tek kad se sve završi, HEP može pustiti toplinu u sustav", objasnio je za RTL Tušek.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
