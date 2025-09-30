Stiže hladni val iz Rusije, ali iz HEP-a upozoravaju: Neke zgrade još nisu spremne za grijanje

Umjesto ljetnih toplinskih udara sada pristižu nagli hladni prodori. Prvi takav, sredinom tjedna, spušta se iz Rusije te će zahvatiti velik dio Europe - od Njemačke i Češke, preko Slovačke, Austrije, Mađarske i Slovenije, pa sve do gorja Hrvatske. Tamo se očekuje pad temperature i do 15 stupnjeva, s vrijednostima oko nule. Na obali će pak olujna i orkanska bura dodatno pojačavati osjet hladnoće.