Jeremy Clarkson otkrio zašto vozi 12 godina star auto te što misli o modernim automobilima
Bivši voditelj Top Geara i Grand Toura, Jeremy Clarkson, u nedavnom se razgovoru s britanskim automobilskim novinarom Harryjem Metcalfeom dotaknuo modernih automobila.
Jeremy Clarkson i Metcalfe su vodili razgovor na YouTube kanalu Harry’s Garage, a glavno pitanje glasilo je – jesu li nekada automobili bili bolji? Posebno ih je “impresionirao” Jaguar sa svojim novim dizajnerskim smjerom, prenosi Automobiliona.
“Kada sam vidio reklamu u kojoj nije bilo automobila moja reakcija bila je “što rade?”, ali istina je da nitko nije kupovao modele F-Type ili XJ. Nisu prodavali automobile. Dakle, ne mislim da je imalo smisla ići tim putem jer je taj put za Jaguar završio. Dakle, morali su promijeniti smjer”, rekao je Clarkson te se dotaknuo i politike.
“U Americi je 63 milijuna ljudi glasalo za Kamalu Harris. To je Jaguarovo najveće tržište i imaju 63 milijuna ljudi tog raspoloženja koji će vjerojatno pozitivno gledati na električni automobil, koji misle da je električni Jaguar prilično cool. Dakle, vidim da postoji tržište za stvar koju su napravili. Neću ga kupiti ni za milijun godina, ali razumijem zašto bi to učinili”, dodao je.
Clarkson o modernim tehnologijama u autima
Dotaknuli su se i sustava sigurnosti u novim automobilima. “Krivim vlade jer po zakonu morate izvršiti niz funkcija prije nego što možete isključiti upozorenja o ograničenju brzine ili napuštanju trake. Kada svaki tjedan vozite drugi automobil treba mi deset minuta da shvatim kako to učiniti na tim izbornicima, i to me dovodi do ludila”, rekao je Clarkson.
O zaslonima osjetljivim na dodir rekao je kako “nakon što je stakleni ekran postao jeftin način pružanja gumba, poludjeli su s tim”.
“U novom BMW-u M5 imate 30 različitih aplikacija koje možete pregledavati, a opcije su lude. Prije ste imali tipku za sportski način vožnje koji je automobil činio neudobnim. U M5 to izgleda kao grafička mikseta na hi-fi uređaju iz sedamdesetih”, dodao je.
“S volanom na desnoj strani morate koristiti lijevu ruku, a budući da sam dešnjak, nisam toliko precizan s lijevom rukom kao s desnom. Stoga uvijek pritisnem krivu stvar, a onda ostavljam otiske prstiju po cijelom ekranu i ne mogu vidjeti što radim, a ja ništa od toga ne želim”, jasan je Clarkson.
Zašto vozi stari automobil
“Razlog zašto vozim 18 godina stari Range Rover i 12 godina stari Jaguar je taj što imaju tipke. Ako želim prebaciti s navigacije na glazbu ili malo pojačati grijanje, ne moram ići u izbornik – jednostavno to učinim”, naveo je.
Vrhunac auto-industrije?
O svom 12 godina starom Jaguaru F-Type rekao je kako je najvažnije da – radi. “Dakle, jednostavno nema razloga za njegovu prodaju. Svaki dan ga koristim. Obožavam F-Type, pa sam rekao – kupujem. Koštao je 20.000 funti (23.000 eura) s 32.000 kilometara na satu. Bio sam toliko iznenađen kad sam saznao da se ovaj auto može kupiti za 20.000 funti”, rekao je.
“Imam 65 godina i nisam siguran da trebam kupiti još jedan novi auto. Jednostavno ne mislim da bih želio novi auto”, smatra Clarkson.
Navodi kako su automobili došli do točke kada su bili dobro napravljeni. “Imali su navigaciju, klimu, krovove koji su se mogli sklopiti tijekom vožnje. Došli su do točke kada su imali sve što ste razumno mogli očekivati od automobila, a sada su svi postali elektronički i idiotski”, zaključio je.
