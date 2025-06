Što čeka one koji odbiju vojni rok? Ovako izgleda služenje u civilnoj zaštiti

Postoje i situacije u kojima se civilna služba može odgoditi. Studenti imaju pravo na odgodu do 30. lipnja godine u kojoj navršavaju 29, uz uvjet da dostave potvrdu o upisu do 31. listopada. Također, na osobni zahtjev i uz podršku Hrvatskog olimpijskog odbora ili nacionalnog sportskog saveza, civilna služba može biti odgođena do jedne godine za sportaše koji nastupaju na važnim natjecanjima.