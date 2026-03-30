Što je bilo u boci? Djevojka u teretani kupila i popila piće pa završila u bolnici

Lakše ozljede zadobila je 22-godišnjakinja iz Pule nakon što je prije nekoliko dana popila piće u jednoj pulskoj teretani, nakon čega ju je zapeklo grlo te je zatražila liječničku pomoć u pulskoj bolnici, izvijestila je u ponedjeljak istarska policija.
Policija je u četvrtak u 18.40 sati zaprimila dojavu o tom događaju. Ona je u jednoj teretani na području Pule kupila piće, a nakon što je popila nekoliko gutljaja, zapeklo ju je grlo te je zatražila liječničku pomoć u pulskoj bolnici.
Utvrđeno je kako je zadobila lakše ozljede.
Neslužbeno se doznaje kako je riječ o energetskom piću s okusom ribiza, a 22-godišnjakinja je nakon liječničkog pregleda u pulskoj Općoj bolnici puštena kući.
Boca s energetskim napitkom je oduzeta, a policijski službenici nastavljaju utvrđivati okolnosti događaja.
