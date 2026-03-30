Oglas

MISTERIJ U PULI

Što je bilo u boci? Djevojka u teretani kupila i popila piće pa završila u bolnici

author
Hina
|
30. ožu. 2026. 11:32
Ilustracija: Danielle Cerullo on Unsplash

Lakše ozljede zadobila je 22-godišnjakinja iz Pule nakon što je prije nekoliko dana popila piće u jednoj pulskoj teretani, nakon čega ju je zapeklo grlo te je zatražila liječničku pomoć u pulskoj bolnici, izvijestila je u ponedjeljak istarska policija.

Oglas

Policija je u četvrtak u 18.40 sati zaprimila dojavu o tom događaju. Ona je u jednoj teretani na području Pule kupila piće, a nakon što je popila nekoliko gutljaja, zapeklo ju je grlo te je zatražila liječničku pomoć u pulskoj bolnici.

Utvrđeno je kako je zadobila lakše ozljede.

Neslužbeno se doznaje kako je riječ o energetskom piću s okusom ribiza, a 22-godišnjakinja je nakon liječničkog pregleda u pulskoj Općoj bolnici puštena kući.

Boca s energetskim napitkom je oduzeta, a policijski službenici nastavljaju utvrđivati okolnosti događaja. 

PROČITAJTE JOŠ

Teme
policija teretana

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ