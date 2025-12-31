Što je s prijavama za nezakonito zaokruživanje cijena? Imamo odgovor i Visokog prekršajnog suda

"U 2023. godini zaprimljeno je 88 takvih predmeta od kojih je riješeno šest, a neriješeno 82. U 2024. godini su zaprimljena 94 predmeta od kojih je riješeno šest, a neriješeno 88, dok je u 2025. godini zaprimljeno 20 predmeta te su riješena tri, a neriješeno je 17 predmeta. Gotovo svi predmeti su pokrenuti na temelju optužnih prijedloga ovlaštenog tužitelja, a ne prekršajnih naloga koji su u vrlo malom broju", odgovorili su nam s Visokog prekršajnog suda.