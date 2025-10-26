Šefica udruge potrošača: "Mnogi se i dalje ne snalaze s eurima. Mislim da i Vujčić još preračunava u kune"

Mnogi pamte uvjeravanja s vrhova političke i monetarne vlasti da uvođenje eura neće donijeti značajnija poskupljenja, a zloguke tvrdnje onih koji su tvrdili da će "ono što je koštalo jednu kunu koštati jedan euro", nisu bile daleko od istine. Ponuđena objašnjenja su inflacija ili pohlepa trgovaca. Iz Vlade tvrde da plaće i mirovine nikad nisu bile veće, što je nominalno tako, ali točno je i da cijene roba i usluga nisu bile tako visoke kao što su sada.