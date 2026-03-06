U SJENI SPORA OKO RUSKE NAFTE
Što mađarski i slovački mediji pišu o Hrvatskoj? Od bojkota odmora na Jadranu do 'urote' sa Zelenskim
Mađarski MOL i slovačka mu podružnica Slovnaft u srijedu su prijavili hrvatski Jadranski naftovod (JANAF) Općoj upravi za tržišno natjecanje Europske komisije zbog navodne zlouporabe monopolskog položaja.
Podsjetimo, nakon što je koncem siječnja Ukrajina objavila da je zbog oštećenja u ruskom napadu dronovima oštećen naftovod Družba (Prijateljstvo) kojim se preko ukrajinskog teritorija dopremala ruska nafta za Slovačku i Mađarsku, preostali opskrbni pravac postao je JANAF. No hrvatska Vlada, pridržavajući se sankcija Rusiji, poručila je da je spremna pomoći Mađarskoj i Slovačkoj u opskrbi naftom i da su kapaciteti JANAF-a dostatni, ali ne za protok ruske nafte.
"Barel kupljen od Rusije može se nekim zemljama činiti jeftinijim, ali pomaže u financiranju rata i napada na ukrajinski narod. Vrijeme je da se zaustavi to ratno profiterstvo", poručio je sredinom veljače ministar gospodarstva Ante Šušnjar.
Hoće li Slovaci odustati od odmora u Hrvatskoj?
U sjeni sukoba JANAF-a i mađarskog MOL-a te MOL-ove slovačke ispostave Slovnafta oko transporta ruske nafte, prosurfali smo vodećim mađarskim i slovačkim portalima želeći vidjeti kakav narativ ondje prevladava u odnosu na Hrvatsku.
U Slovačkoj su mediji, pogotovo oni neskloni premijeru Robertu Ficu, blaži u ocjenama hrvatske pozicije u ovom sporu u odnosu na mađarske gdje ih je velika većina pod kontrolom Viktora Orbána. Mediji u Slovačkoj više se bave mogućnošću da slovački turisti ovoga ljeta u značajnijem broju bojkotiraju odmor na hrvatskom Jadranu zbog naftnog spora, a kritike Hrvatskoj puno su oštrije u mađarskim medijima.
Vodeći news portal u Slovačkoj, lijevo profilirani Aktuality.sk prije desetak dana objavio je članak pod naslovom "Hoće li se Slovaci osvetiti zbog ruske nafte i odustati od odmora u Hrvatskoj? To bi ih moglo skupo koštati"
(Sve tekstove smo preveli sa slovačkog i mađarskog pomoću automatskog prevoditelja pa su i naslovi na snimkama zaslona na hrvatskom, nap.a.)
"I Fico se voli opuštati u Hrvatskoj"
"Ako unaprijed rezervirate aranžman, ne zaboravite na osiguranje od otkaza. Ono ne kompenzira aktualne društvene ili političke događaje", piše autor teksta na Aktuality.sk Lukáš Kosno.
"Vlada Roberta Fica otvorila je još jednu temu koja dijeli društvo. Nakon prekida tranzita ruske nafte prema Slovačkoj kroz Ukrajinu, kao alternativa se pojavilo korištenje kapaciteta popularne destinacije slovačkih turista - Hrvatske. Međutim, tamošnji ministar gospodarstva Šušnjar poslao je jasnu poruku slovačkoj vladi: pomoći će s opskrbom bilo kojom naftom, osim ruskom. To je izazvalo reakcije na internetu koje sugeriraju da će neki Slovaci zauzvrat razmotriti bojkot ljetnog odmora u Hrvatskoj", dodaje isti autor uz napomenu kako i "sam Fico voli opuštati se u Hrvatskoj, a s njim se povezuje i jedna vila na jadranskoj obali".
U tekstu se navodi nekoliko komentara najratobornijih zagovornika bojkota ovoljetnog odmora u Hrvatskoj:
"Postoje ljepše i jeftinije destinacije."
"Ne treba tamo ići na odmor."
"Vratit ćemo vam. Otkazujem odmor u Hrvatskoj. Inače idem na otok Krk"
To su neki od komentara, s tim da autor teksta upozorava kako je moguće da ih pišu trolovi ("mnogi profili imaju čudna imena") i da je riječ o "hibridnoj operaciji".
Ima i drugačijih komentara:
"Gluposti! Tko želi ići u Hrvatsku na odmor, ići će!"
Fico i Orbán igraju se živcima građana, a Šušnjar ih 'trola'
Online izdanje jednog od najčitanijih dnevnih listova u Slovačkoj SME prije desetak dana objavilo je kritički intoniran tekst o tamošnjem premijeru pod naslovom "Nafta teče, ali ne iz Rusije. Nije dovoljna za Slovačku, a Fico igra igru koja odgovara Moskvi".
U tom tekstu piše kako se Fico i Orbán "igraju živcima svojih građana i europskih političara u vezi s prekinutom opskrbom naftom iz Rusije" uz konstataciju da "ni Slovačkoj ni Mađarskoj ne prijeti nestašica nafte, samo što Orbán i Fico igraju političku igru koja odgovara Moskvi". U tekstu se spominje kako hrvatski ministar Šušnjar "već danima 'trola' mađarske političare na društvenoj mreži X oko opskrbe naftom".
"Namjerno bih s*ao okolo i bacao smeće"
Tabloidni Topky.sk također se ovih dana bavio sporom Slovačke s Hrvatskom oko nafte pišući kako to "ljuti Slovake". Pod naslovom "Poziv na BOJKOT, navodno neki otkazuju odmore na Jadranu!" U tekstu se citiraju komentari poput: "Hrvatska bi se probudila kad bi Slovaci prestali ići k njima na odmor" ili "Ako oni neće prevoziti našu naftu, nijedan Slovak neće ići na odmor u Hrvatsku" ili "Otkazujem odmor u Hrvatskoj. Neka Volođini (Zelenskijevi, nap.a.) ljudi idu tamo".
U tekstu se izdvaja i nekoliko žešćih pa i vulgarnih komentara poput: "Otišao bih tamo i namjerno s*ao okolo i bacao smeće."
Ipak, autor ističe kako ti i slični komentari nisu naišli na šire odobravanje.
"Mnogima nije jasno zašto Slovaci miješaju politiku u sve. Neki to čak smatraju dobrom viješću, jer kažu da će, kad odu na Jadran, imati više mjesta", zaključio je.
Ove godine još više Mađara na Jadranu?
Mađarski mediji, pak, jedva spominju ikakav turistički bojkot Jadrana. Štoviše, pišu - a to se može tumačiti kao dio Orbanove predizborne kampanje - kako bi Mađarima ljetovanje na inače skupom Jadranu ovoga ljeta moglo biti povoljnije nego prijašnjih godina.
Orbanu i desnom centru bliski portal Origo bavi se odlaskom Mađara na ljetovanje u Hrvatsku upravo iz tog, pomalo neočekivanog kuta. Prije nekoliko dana Origo je objavio tekst naslovljen: "Na Jadranu se događa nešto neočekivano. Ove godine više Mađara bi moglo ljetovati u Hrvatskoj".
Hrvatska skuplja, ali forinta jača nego lani
Tamo piše kako će ove godine aranžmani na Jadranu biti puno dostupniji Mađarima.
"To nije zato što aranžmani nisu poskupjeli, već zato što je povećanje cijena smještaja u Hrvatskoj gotovo posve nadoknađeno jačanjem forinte u odnosu na euro. (…) U Hrvatskoj su cijene smještajnih i ugostiteljskih usluga ove godine porasle za 6,8 posto na godišnjoj razini. Međutim, za mađarske turiste nije bitan euro, već forinta – i tu dolazi preokret. Mađarska valuta je proteklih mjeseci znatno ojačala pa dok je lani u siječnju za jedan euro trebalo dati 411 forinti, u siječnju ove godine tečaj je bio oko 384 forinte, što je praktički poništilo učinak hrvatske inflacije. To znači da smještaj od 1.000 eura ove godine u forintama košta otprilike isto, bez obzira na povećanje cijene", piše Origo hvaleći između redaka politiku Orbanove vlade koja je dovela do takve solventnosti Mađara.
U tekstu se ističe i podatak ankete prema kojoj 40 posto Mađara planira ljetovati na Jadranu ove godine. Bojkot nitko ne spominje.
'Urota' Zelenskog, Plenkovića i Magyara
Drugi narativ o Hrvatskoj koji se provlači mađarskim medijima u posljednje vrijeme sazdan je na tezi koju je iznio tamošnji politički analitičar Dániel Deák. On smatra kako iza odbijenice Hrvatske da putem Jadranskog naftovoda opskrbljuje Mađarsku i Slovačku ruskom naftom moguće stoje interesi Bruxellesa i Kijeva. Deák je to objavio na društvenim mrežama, a većina mađarskih medija objeručke prihvatila njegovu tezu.
Najčitaniji dnevni list u Mađarskoj desno konzervativni Magyar Nemzet ističe u naslovu nedavnog članka: "Prijevoz nafte: Hrvati mijenjaju ton nakon tajnih pregovora s Péterom Magyarom".
U istom piše kako nedavni susret premijera Andreja Plenkovića i Petera Magyara, lidera oporbene stranke Tisza koja u anketama kotira kao favorit predstojećih izbora - nije bio slučajan.
"Hrvatska pozicija se dramatično promijenila otkako je Magyar u Münchenu razgovarao s Donaldom Tuskom i njemačkim kancelarom, kao i s hrvatskim premijerom. Kao što je poznato, prema obavještajnim izvješćima, Ukrajinci su njemačkim posredovanjem rekli Magyaru da neće ponovno pokrenuti naftovod Družba. Vjerojatno je Magyar prenio ovu njemačku i ukrajinsku poruku Hrvatima", napisao je Deák u objavi koju su prenijeli svi mediji pod Orbanovom kapom.
"Bruxelles i Kijev žele postići ulazak Ukrajine u EU, pa vrše značajan pritisak na Mađarsku, a u tome podržavaju i Magyara. Prema riječima politologa Deáka, jedno od sredstava za to moglo bi biti zadržavanje isporuka nafte, čime žele izazvati poremećaje u opskrbi i paniku u Mađarskoj, što bi moglo stvoriti povoljnu političku situaciju za Tiszu", piše Magyar Nemzet.
"Žele nas odsjeći od ruske nafte"
A drugi desno konzervativni dnevni list Magyar Hírlap nedavno je pisao sljedeće o istome: "Ukrajina je dobila pomoć Hrvatske kako bi izazvala energetsku krizu u Mađarskoj prije travanjskih izbora. Zagreb obmanjuje javnost tvrdnjom da nafta trenutno stiže u Mađarsku putem JANAF-a i da nam ruski energent ne treba. To nije istina, kao ni činjenica da Hrvati dopuštaju da nafta prolazi JANAF-ovim naftovodom do naše zemlje. Zagreb je stao na stranu Kijeva, koji godinama pokušava odsjeći Mađarsku od jeftine ruske nafte i plina. Možda zvuči drastično, ali čini se da Hrvati stvarno smatraju sve u regiji mentalno zaostalima."
"Hrvate treba kazniti, imaju zavidne vođe"
Ove srijede konzervativni tjednik Mandiner u podnaslovu članka "Naftni rat je pred nama" piše: "Ukrajina blokira jeftine ruske naftovode s istoka, a Hrvatska s juga, stavljajući Mađarsku u dvostruku nevolju".
Zanimljivi su komentari podno ovog teksta i još dva koje je Mandiner objavio istoga dana. Neki od tih komenta(to)ra puni su gnjeva spram Hrvatske:
"Poručio bih svim mađarskim građanima da ne idu na odmor u Hrvatsku. Hrvate treba kazniti jer imaju zavidne, prljave vođe."
"Nema šanse da bih kročio nogom u Hrvatsku i tamo potrošio i centa."
"Svi Mađari trebaju bojkotirati putovanje u Hrvatsku!"
"Kada Hrvatska stane na stranu onih koji napadaju Mađarsku, surađuje s njima i čini kobnu pogrešku."
Jedan komentator zaključuje, pak, da "bojkot ne treba očekivati jer većina Mađara teško mijenja uobičajene navike".
