Što mađarski i slovački mediji pišu o Hrvatskoj? Od bojkota odmora na Jadranu do 'urote' sa Zelenskim

"To nije zato što aranžmani nisu poskupjeli, već zato što je povećanje cijena smještaja u Hrvatskoj gotovo posve nadoknađeno jačanjem forinte u odnosu na euro. (…) U Hrvatskoj su cijene smještajnih i ugostiteljskih usluga ove godine porasle za 6,8 posto na godišnjoj razini. Međutim, za mađarske turiste nije bitan euro, već forinta – i tu dolazi preokret. Mađarska valuta je proteklih mjeseci znatno ojačala pa dok je lani u siječnju za jedan euro trebalo dati 411 forinti, u siječnju ove godine tečaj je bio oko 384 forinte, što je praktički poništilo učinak hrvatske inflacije. To znači da smještaj od 1.000 eura ove godine u forintama košta otprilike isto, bez obzira na povećanje cijene", piše Origo hvaleći između redaka politiku Orbanove vlade koja je dovela do takve solventnosti Mađara.