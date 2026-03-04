MOL prijavio Janaf Europskoj komisiji

U svom priopćenju MOL je tada naveo kako je Janaf svjestan da su isporuke sirove nafte Mađarskoj i Slovačkoj putem naftovoda Družba prekinute, te kako europski propisi kažu da, ako je isporuka ruske nafte cjevovodom prema državi članici bez izlaza na more prekinuta iz razloga na koje ta država nema utjecaja, tada je dopušten uvoz ruske sirove nafte morskim putem u tu državu članicu.