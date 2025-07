Što s klubovima i koliko će biti lako doći do alkohola u centru Splita? Glavina: Razgovarao sam sa Šutom...

"Znači, ništa mi nismo do sada odbijali. Mi smo kao ministarstvo bili vrlo konkretno na raspolaganju, kroz Zakon o turizmu i podzakonske akte omogućili smo jedan veliki dio upravljačkog procesa koji Split do sada apsolutno nije konzumirao. Sada je prilika kroz Plan upravljanja da se to u konačnici napravi", kazao je Glavina.