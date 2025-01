Što se sve mijenja u 2025.? Porezi, veće plaće, mjere za povratnike i mlade…

Podijeli :

Stupanjem na snagu izmijenjenih poreznih propisa iz područja poreza na dohodak, doprinosa, PDV-a, lokalnih poreza te općeg poreznog zakona, od početka 2025. godine kreće nova porezna reforma, a najvažniji dio te reforme je po prvi put uvođenje poreza na nekretnine, dok se dio odnosi i na primjenu novih stopa poreza na dohodak, nove visine osobnih odbitaka, novog načina oporezivanja privatnih iznajmljivača, novog praga za ulazak i izlazak iz sustava PDV-a.

Porez na nekretnine

Hrvatska od početka ove godine uvodi porez na nekretnine. I nije riječ samo o pukom preimenovanju postojećih komunalnih naknada i poreza na kuće za odmor.

Vlada je raspisala raspon stopa poreza od 0,6 do 8 eura po kvadratnom metru, no koliko će to u stvarnosti biti ovisit će o gradovima i općinama.

Porez će plaćati i pravne i fizičke osobe za nekretnine koje se ne koriste, kao i banke i tvrtke i država.

Porez neće plaćati oni vlasnici nekretnine koji je koriste za stalno stanovanje, u kojoj živi netko iz obitelji, kao ni za one koje su u dugotrajnom najmu – najmanje 10 mjeseci u godini.

Neće se naplaćivati niti za derutne, neuseljive nekretnine, kao ni za one koje služe za poljoprivredu i nestambene djelatnosti. Oslobođenje od obveze plaćanja moći će se ostvariti i prema socijalnim kriterijima.

Vrijedi to i za “domaćine” – osobe koje malo turističko iznajmljivanje imaju kao dodatnu djelatnost u objektu u kojem imaju prijavljenu i vlastitu adresu stanovanja.

Paušalni porez na turistički najam

Kod turističkog najma raste paušalni porez. Dosad je po krevetu iznosio od 20 do 200 (19,91 do 199,08) eura. Sad će raspon biti od 20 do 300 eura. Koliki će stvarno biti ovisit će o turističkoj razvijenosti općine ili grada.

U najrazvijenijim općinama od 100 i 300 eura, oni u drugoj skupini razvijenosti od 70 do 200 eura, u trećoj od 30 do 150, a u turistički najnerazvijenijim područjima od 20 do 100 eura.

Zakon o upravljanju zgradama

Veliku buru podigla je odredba da će vlasnici koji će htjeti stanove u stambenim zgradama davati u kratkoročni najam i najam za više osoba morat će pribaviti suglasnost dvije trećine suvlasnika.

Promjena vrijedi i za one koji već iznajmljuju stanove – no njima se za ishođenje takve suglasnosti daje rok od pet godina, do konca 2029.

Raste osobni odbitak

Stižu nam promjene i u porezu na dohodak – osobni odbitak pri obračunu plaće povećava se s 560 na 600 eura.

Proporcionalno će se povećati iznosi za uzdržavane članove i osobe s invaliditetom.

Za prvo dijete mjesečni odbitak biti 300 eura, za drugo 420 eura, za treće 600, za četvrto 840 eura itd.

Osobni odbitak za invalidnost bit će od 180 do 600 eura, ovisno o stupnju invalidnosti.

Raspon stopa poreza na dohodak

Vlada jedinicama lokalne samouprave smanjuje plafon maksimalne niže i više stope poreza na dohodak.

Općine će sada nižu stopu moći utvrđivati na najviše 20 posto, manji gradovi na 21, veći gradovi i središta županija na 22, a Grad Zagreb na 23 posto.

Kod viših stopa poreza, gornji limit za općine će biti 30 posto, za gradove 31, velike gradove i središta županija 32, a Zagreb 33 posto. Donji limiti za nižu stopu ostaju na 15, a za višu na 25 posto.

Raste minimalna bruto plaća

Minimalna bruto plaća od 1. siječnja 2025. raste za 15,5 posto, na 970 eura.

Podiže se i naknada za vrijeme nezaposlenosti – s 30 na 35 posto osnovice.

Povećava se prag za primjenu više stope poreza na dohodak od 30 posto s godišnjeg primitka od 50.400 na 60.000 eura.

Malim poduzetnicima bitno, prag za ulazak u sustav PDV-a povećava s 40.000 također na 60.000 eura — 50 posto više nego dosad.

Mjere za povratnike i mlade

Bez negativnih reakcija nije prošlo niti to da će iseljeni hrvatski državljani koji se planiraju vratiti biti oslobođeni plaćanja poreza na dohodak pet godina, uz uvjet da su u inozemstvu boravili neprekidno najmanje dvije godine.

Nije dobro odjeknulo da se za poslodavce ukida oslobođenje od plaćanja zdravstvenog osiguranja za mlade radnike od pet godina. To dakako, ne vrijedi za one koji već koriste tu olakšicu – oni je mogu iskoristiti do isteka petogodišnjeg roka.

Mladi će i dalje ostvarivati pravo na umanjenje godišnjeg poreza na dohodak do 25 godina u potpunosti, a od 26 do 30 godina djelomično, tj. 50 posto.

Dodajmo još da će za kupnju novogradnje, mladi imati pravo na povrat 50 posto PDV-a.

Za mlađe od 45 pri kupovini prve stambene nekretnine od 1. siječnja ove godine bit će osiguran povrat plaćenog poreza na promet nekretninama, dakle – nekih tri posto od tržišne vrijednosti nekretnine.

