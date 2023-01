Što Zekanović kaže o rekonstrukciji Vlade?

Podijeli :

Izvor: N1

Uoči koalicijskog sastanka na kojem bi se trebalo razgovarati o rekonstrukciji Vlade, Hrvoje Zekanović je rekao da premijer ima njegovu potpunu podršku.

“Naravno da premijer Plenković ima povjerenje, ne znam što se to turbulentno događa. Vladajuća većina je stabilna, nema turbulencija na političkoj sceni. Ima podršku i mene i kolege Dodiga, a što se tiče smjene ministara, navikli smo na to, nema ništa loše u tome. Ne vidim problem u tome”, rekao je Hrvoje Zekanović.

Na pitanje može li doista jedan čovjek značiti promjenu, odgovorio je: “Nemam informacije odlazi li itko. Sad ćemo čuti ima li kadrovskih promjenama. Što se tiče obnove, većina je ugovorena, ali nema građevinskih radnika, tvrtke nemaju operativu. Ako jedan čovjek nešto nije riješio, kadrovskim promjenama se to pokušava riješiti. U ovom slučaju premijer je nparavio sve što je treao da se obnova pokrene, i pokrenula se.”

Komentirajući mjere koje se spremaju za trgovce s nepoštenom praksom Zekanović je rekao da je i sam doživio neopravdano visoke cijene kruha: “Bio bih restriktivan. Neke se stvari previše dramatiziraju, nema poskupljenja toliko kako to mediji prikazuju. No, posebno me smeta pekarski proizvodi, gdje kupujem, su poskupjeli neiopravdano i to je nedopustivo. Tu sam spreman dati podršku za najstrože moguće mjere. Voze automobile od nekoliko tisuća eura, a siromašnom čovjeku najjadniji kruh naplaćuju neopravdano skupo. Radi se o pljački. Vlada će tome stati na kraj, imaju moju podršku.”

