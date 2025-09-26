Šušnjar: Nuklearka bi bila važna za energetsku sigurnost i samodostatnost

"Republika Hrvatska trenutno izrađuje zakonodavni okvir kako bi omogućila gradnju nuklearne elektrane. To je smjer kojim sve moderne i suverene zemlje idu. Da bismo postigli energetsku suverenost moramo ići u tom pravcu, jer bez samodostatnosti i suverenosti u energetskom dijelu ne možemo biti suvereni ni po pitanju zdravstva, ni po pitanju obrazovanja, a ne možemo dalje razvijati ni industrijsku proizvodnju", rekao je Šušnjar.