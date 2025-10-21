Treba li Hrvatska nuklearnu elektranu? "Neophodna nam je, nema alternative za nju"

"Nesreća u Černobilu se sasvim slučajno poklopila s političkom situacijom u bivšoj Jugoslaviji. Nuklearna elektrana povećava kompletnu infrastrukturu, od školstva do svih drugih institucija. No, bili smo u raskoraku, nisu bili isti pogledi u zapadnom i istočnom dijelu Jugoslavije. Primjerice, pričalo se da Kosovo ima potencijal za izgraditi NE od 20.000 megavata i kad sam u Beogradu na konferenciji iznio da je to apsolutno neodrživo, imao sam određene neugodnosti. To je bilo političko pitanje. Nažalost, energetika je uvijek vezana uz ključne političke odluke. Za zemlju koja nema prirodnih resursa kao plin, nafta ili ugljen, znanje je najveći resurs. A nuklearna energija pruža upravo to."