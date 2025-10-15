Stručnjak o gradnji nuklearke u Hrvatskoj: "Nemamo puno izbora. A dvije dobre lokacije već imamo"

ČORAK: Najracionalniji izbor za Hrvatsku bio bi veliki blok generacije III+ snage oko 1.100 MW, s dokazanim dizajnom poput Westinghouse AP1000 ili kineskog Hualong One (HPR1000). Oba su reaktora već u pogonu u više zemalja i predstavljaju zrelu, sigurnu i ekonomski predvidljivu tehnologiju. Riječ je o rješenjima s pasivnim sigurnosnim sustavima, koji omogućuju znatno višu razinu sigurnosti od one koja je bila dostupna u vrijeme gradnje Krškog. Procijenjena vrijednost projekta takvog kapaciteta (oko 1.100 MW) primarno ovisi o dobavljaču opreme i modelu financiranja, ali se realno kreće između 5 i 15 milijardi eura. Za usporedbu, NE Barakah u Ujedinjenim Arapskim Emiratima s četiri bloka ukupne snage 5.600 MW izgrađena je za oko 25 milijardi dolara s rokom izgradnje od šest do sedam godina, dok je projekt u Pakistanu (dva bloka, svaki snage 1.200 MW) vrijedan oko 9,6 milijardi dolara, a rok izgradnje je bio pet do šest godina. S druge strane, u SAD-u trošak izgradnje NE Vogtle (2×AP1000) dosegnuo je čak oko 35 milijardi dolara s rokom izgradnje od gotovo 15 godina. Nešto niži troškovi izgradnje bili su kod izgradnje NE Okiloto u Finskoj, bloka od 1650 MW od strane Framatoma. Iz ovog se može zaključiti da troškovi izgradnje i vrijeme izgradnje može biti u rasponu 1 prema tri.