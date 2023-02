Sud je odbacio optužnice, Hrvati su oslobođeni?

Osmero hrvatskih državljana koji se još uvijek nalaze u Zambiji zbog prethodne sumnje sudjelovanja u trgovanju ljudima i korištenju krivotvorenih dokumenata sutra bi moglo već poletjeti za Hrvatsku!

Kako je upravo objavio lokalni medij iz Zambije MWebandu na svom Twitteru, Hrvati su danas oslobođeni.

U objavi su naveli: “Osam Hrvata koji su bili optuženi za pokušaj trgovine djecom oslobođeni su.”

Podsjetimo, ranije smo pisali da je danas na rasporedu novo ročište u Zambiji, na koje su četiri hrvatska para stigla sa slobode.

JUST IN: Eight Croatians who were charged with attempted child trafficking have been discharged.



(Pictures by SUN FM) #Zambia pic.twitter.com/Oz1LWjbtRn