Ivana Ninčević Lesandrić iznajmljuje vilu za odmor koja nema građevinsku dozvolu

Obitelj kandidatkinje za županicu Splitsko-dalmatinske županije Ivane Ninčević Lesandrić izgradila je kuću za najam s bazenom bez građevinske dozvole u vrijeme dok je bila saborska zastupnica Mosta. Potvrdili su to 24sata iz Ureda za graditeljstvo i prostorno uređenje Splitsko dalmatinske županije.

Naime, luksuznu vilu izgradio je suprug Ivan Lesandrić kod Omiša i kao takva iznajmljuje se za od 200 do 400 eura na noć u špici sezone. No, pitanje je kako se bez uporabne dozvole mogla iznajmljivati, ali i kako je vlasnik mislio u budućnosti podmirivati porezna davanja jer ne postoji uporabna dozvola u kojoj bi bio određen točan broj iskorištenih kvadrata temeljem kojih se plaća porez na turistički najam. Također, nejasno je i po kojem su modeli plaćali komunalne obveze.

Sporna nekretnina nalazi se u naselju Katuni kod Omiša. Kuća obitelji Ninčević Lesandrić podignuta je između 2017. i 2020. godine, a što dokazuje satelitske snimke digitalne ortofoto karte. U imovinskoj kartici Ivane Ninčević-Lesandrić upisana je kuća s okućnicom u Katunima površine 1003 kvadrata, vrijednosti 1,2 milijuna kuna, u vanknjižnom vlasništvu njena supruga.Nekretnina od prostorno planske dokumentacije ima lokacijsku dozvolu koja je pravomoćna i izvršna od 10.11. 2021. godine, a zatim je 2023. godine zatraženo produljenje.

Iz odjela za graditeljstvo i prostorno uređenje za 24sata su rekli suda je objekt ilegalno sagrađen.

“Na navedenim česticama zemljišta do 2016. godine postojale su dvije legalne građevine, stambena, tlocrtne površine oko 33 m2 i pomoćna – dimna kužina tlocrtne površine oko 17 m2. 2016. godine bez ikakve dozvole investitor Lesandrić Ivan uklanja ove zgrade i započinje sa građenjem stambene zgrade tlocrtne površine oko 100 m2 visine prizemlje, i otvorenog djelomično ukopanog bazena sa strojarnicom, s ukopanim spremištem površine cca 45 m2. Tek 2019. godine investitor podnosi zahtjev za građevinsku dozvolu, ali potpuno prazan, bez ikakve dokumentacije. Nakon što na naše traženje u ostavljenom roku, a niti nakon toga nije nadopunio zahtjev, zahtjev za izdavanje građevinske dozvole je odbijen. 2021. godine investitor je ishodio lokacijsku dozvolu, a zatim je 2023. produljio njeno trajanje do 10. listopada ove godine. Na temelju lokacijske dozvole ne mogu se izvoditi nikakvi radovi, nego je za to potrebna građevinska dozvola. Nakon izdavanja lokacijske dozvole nikad nije zatražena građevinska dozvola. Da li je izdavanje građevinske dozvole moguće utvrđuje se na temelju priloženog projekta, dokaza vlasništva i drugih dokumenata koje nikad nismo zaprimili. Počevši od 2016. godine nakon uklanjanja postojećih građevina i početka građenja sadašnje vile ovo građenje je potpuno nezakonito po važećim propisima jer nikada nije izdana građevinska niti uporabna dozvola” rekli su iz Upravnog odjela za graditeljstvo i prostorno uređenje Splitsko dalmatinske županije te zaključili da je kuća sagrađena potpuno bespravno, odnosno nezakonito.

Oglasila se Ninčević Lesandrić

Ivana Ninčević Lesandrić na pitanje 24sata je li kuća izgrađena bez građevinske dozvole te kako je može iznajmljivati bez uporabne dozvole odgovorila je u pisanom obliku.

“Objekt o kojem ste postavili upit moj suprug dobio je u nasljedstvo 2024. godine, a do tada je bio u vanknjižnom vlasništvu njegova oca. Problem zamršenih imovinsko-pravnih odnosa je naslijedio i pokušava ga riješiti. U istom ovom statusu je i oko 106.000 objekata. Koliko mi je poznato, na navedenoj lokaciji je od mog supruga otac naslijedio staru kuću od svoga djeda. Prije početka rekonstrukcije svekar je očistio parcelu jer je bila zarasla. Kuću je počeo rekonstruirati na način da je ostavio neke zidove stare kuće te ju je rekonstruirao sa proširenjem.

Kuća je rekonstruirana na građevinskoj parceli koja je od pamtivijeka u vlasništvu suprugove obitelji, a na parceli na kojoj se sada nalazi prizemnica s bazenom koja se iznajmljuje turistima, a preko zime u njoj boravi cijela obitelj, moguće je zakonski sagraditi 4 puta veći objekt. Formalno, kuća je u vlasništvu većeg broja ljudi koji su članovi suprugove obitelji. Dakle, nisu riješeni imovinsko-pravni odnosi, kako je to, nažalost, uobičajeno u ovakvim slučajevima kad nitko u povijesti nije odnio niti jedan papir u zemljišno-knjižni odjel, zbog čega kuća ni ne može dobiti građevinsku dozvolu. Vanknjižni vlasnik kuće je do 2024. godine bio otac moga supruga koji je darovnim ugovorom iste godine ustupio mom suprugu. Parcele koje se nalaze pokraj kuće je otac mog supruga njemu poklonio darovnim ugovorom 2022. godine. Uz to su i pokrenuti procesi rješavanja vlasništva, jer su ljudi koji su bili u posjedu potpisali izjave kojima potvrđuju da nisu stvarni vlasnici navedenih parcela. Također, kao saborska zastupnica u imovinsku karticu sam upisala da je moj suprug vanknjižni vlasnik navedene prizemnice, jer je moj suprug dogovorio s ocem da će mu ta kuća pripasti u budućnosti. Na toj lokaciji radove je započeo otac mog supruga. Kasnije, tijekom gradnje, u proces se uključio i moj suprug. Lokacijska dozvola je izdana, koliko mi je poznato, 2021. godine. Pokušali su pokrenuti i građevinsku dozvolu, ali zbog neriješenih vlasničkih odnosa to nisu mogli tada regulirati. Formalni suvlasnici su potpisali javno-bilježnička očitovanja da se slažu da se kao vlasnik upiše otac mog supruga i to se nalazi na sudu, nadaju se da će postupak biti gotov kako bi mogli ishodovati građevinsku dozvolu.

Zahtjev je odbijen jer nisu riješeni imovinsko-pravni odnosi. U zahtjevu nije priložena dokumentacija, nego im je arhitekt koji je vodio postupak naveo da će je dostaviti naknadno. I nama ju je nakon toga i dostavio, tako da imaju i lokacijsku dokumentaciju i glavni projekt. Lokacijska dozvola je produžena unutar zakonskih okvira i ona još uvijek vrijedi. Rješavanjem imovinsko-pravnih odnosa pravo na građevinsku dozvolu moći će se konzumirati ne samo za postojeći objekt, nego i znatno veći, jer ni približno nije iskorišten puni kapacitet koji se na toj parceli može izgraditi. U ovom trenutku čeka se sudski postupak uknjižbe parcela, nakon čega će se moći pokrenuti i građevinska dozvola i sva druga konačna rješenja.

Kuća se iznajmljuje legalno na temelju prijevremenog rješenja za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu, a na temelju kojeg svake godine država razreže i naplati porez po važećim propisima. Nikada nije bilo ikakvih postupanja upravnog odjela za graditeljstvo i prostorno uređenje SDZ ili Državnog inspektorata za te objekte niti prijava za ikakvo ilegalno izvođenje radova.”

