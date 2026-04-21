Šuta brani Čistoću: Split ima najnižu cijenu odvoza otpada u Hrvatskoj

Komentirajući stopostotno poskupljenje fiksne naknade za odvoz smeća, što je u utorak najavio direktor splitske Čistoće Vlado Pehar, splitski gradonačelnik Tomislav Šuta izjavio je u Hrvatskom saboru da Split ima najnižu cijenu odvoza otpada u Hrvatskoj.
Šuta je novinarima rekao da je Čistoća zatečena u jako lošem stanju, što je odraz lošeg upravljanja u prethodnom mandatu, i podsjetio na nerazdvajanje otpada. Doneseno je niz drugih loših odluka, a ubuduće drugi gradovi i općine u Splitsko-dalmatinskoj županiji neće odlagati smeće na Karepovcu, što je također donosilo prihod Čistoći.
"To su sve stvari koje se sada sagledavaju. Trenutno je fiksni dio oko 3,98 eura bez PDV-a i taj dio se razmatrao. Došlo se do određenih izračuna koji nisu konačni, to su procjene i javnost to mora znati", kazao je Šuta dodavši kako Split ima najnižu cijenu odvoza otpada u Hrvatskoj.
Komentirajući lanjski minus veći od milijun eura, ustvrdio je kako je odmah čim je preuzeo mandat ukazao na to što će se dogoditi, odnosno što su napravile prethodne gradske vlasti.
Odlaganje danas ima višu cijenu za građane u odnosu na odvajanje, napomenuo je i apelirao na građane da pokušaju doći do 50 posto odvajanja otpada jer to itekako utječe na cijenu.
Split ima još sigurno desetak mjeseci za odlaganje otpada na Karepovcu, nakon geodetske snimke utvrđeno je kako je odlagalište "doživjelo ulegnuće samog otpada", no na tom prostoru postoji mogućnost odlaganja za Split pa građani ne trebaju biti zabrinuti.
"Grad Split aktivno radi na svim mjerama. Priprema se akcijski plan nabavke dodatne opreme, što će utjecati na cijenu. Moramo stvoriti pretpostavke za varijabilni dio cijene, da građani koji odvajaju otpad budu nagrađeni", rekao je Šuta.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
