Novo pravilo Čistoće zbunjuje stanare: "Četvero nas je u kućanstvu, netko od nas neće moći iznositi otpad"
Stanari u dijelovima Zagreba, većinom u širem središtu grada gdje su postavljeni podzemni spremnici za otpad, ovih dana dobili su obavijesti o uvođenju novog sustava za njihovo otključavanje.
Trenutno je podzemne spremnike moguće otključati i u njih ubaciti komunalni miješani, plastični ili papirnati otpad te biootpad pomoću plastične čip-kartice za otključavanje. No od utorka, 7. travnja, bit će uveden novi sustav otključavanja spremnika pomoću virtualne kartice odnosno mobilne aplikacije OtključajZG.
U letku kojim Grad Zagreb, Zagrebački holding i holdingova podružnica Čistoća građane obavještavaju o ovoj promjeni objašnjeno je što trebaju učiniti kako bi aktivirali tu karticu.
"Zar ćemo posuđivati mobitel kad iznosimo otpad?"
Naglašava se da prvu registraciju unutar aplikacije OtključajZG mora obaviti isključivo vlasnik nekretnine, odnosno osoba u kućanstvu na čije ime stižu računi za javnu uslugu sakupljanja komunalnog otpada. Nakon što se registrira u aplikaciji, on postaje administrator virtualne kartice pa unutar nje može pozvati ukućane da se također registriraju i potom aktiviraju svoju virtualnu karticu na pametnom telefonu.
No neke koji su dobili taj letak zbunjuje pravilo da "svako kućanstvo može aktivirati najviše tri virtualne kartice za otvaranje spremnika".
"Nas je četvero u kućanstvu - supruga, ja i djeca koja su skoro punoljetna. Po potrebi ili kako se tko zatekne u stanu odnosimo otpad u spremnik. Kartica za otključavanje uvijek stoji na ormariću u predsoblju tako da je može uzeti onaj tko iznosi otpad. Netko od nas sada to više neće moći jer će, koliko sam shvatio, kartica za otključavanje biti u aplikaciji na mobitelu. A nećemo si baš posuđivati jedni drugima mobitel kad nosimo smeće", rekao je jedan čitatelj nazvavši nas nakon što je vidio letak iz Čistoće.
Neki nemaju pametne telefone
"Znači, dogovorimo li se da mlađa kći neće imati aplikaciju, ako nas troje ostalih nismo doma ili otputujemo negdje pa ona ostane doma sama, neće moći odnijeti smeće u spremnik. Ili će morati zamoliti susjede da ponesu naš otpad ili će ga morati negdje ostaviti da je nitko ne vidi. Nije mi to baš jasno", priča naš sugovornik.
Pitanje je i što sa starijim građanima koji žive u dijelovima Zagreba gdje je najviše podzemnih spremnika za otpad koje će trebati otključavati virtualnom karticom. Mnogi od njih žive sami, a neki nemaju mobitel. Ivan iz Klaićeve ulice ima ga, ali ne pametni telefon, nego stari uređaj na koji se ne može skinuti mobilna aplikacija.
"Imam taj stari mobitel koji mi ne treba za drugo nego da nazovem djecu i unuke, a i oni mene. Sada bih trebao kupiti pametni telefon na kojemu se ne snalazim samo da mogu otvoriti kantu", kaže.
"Moram ja ići k njima, a noge me ne služe"
No u Zagrebačkom holdingu, odnosno Čistoći, vodili su računa o tome omogućivši onima koji ne žele virtualnu karticu da spremnike za otpad i dalje otključavaju fizičkim karticama. No ne onima koje stanari već imaju.
"Ukoliko ne želite aktivirati virtualnu karticu, nove fizičke kartice za otključavanje spremnika mogu se preuzeti osobno, u korisničkom centru Zagrebačkog holdinga", piše na letku.
Novu karticu mogu isključivo preuzeti vlasnici nekretnina i to osobno, uz predočenje osobne iskaznice i računa za uslugu sakupljanja komunalnog otpada.
Ivanu, s kojim smo o tome razgovarali, 81 je godina i slabo je pokretan, a živi sam.
"Spremnici su blizu zgrade u kojoj živim pa na sreću ne moram daleko jer noge me baš ne služe. Ne znam zašto moram ići osobno po novu karticu. Ovu koju sada imam donio je jedan mladić iz Holdinga kada su tu stavili spremnike, a ja sam samo potpisao da sam je preuzeo. Zašto sada ja moram ići tamo? Jel' nam nisu mogli ostaviti kartice koje imamo", zapitao se.
Omogućen im je (suženi) izbor
Iako bi mnogima, pogotovo obiteljima s više od troje ukućana i starijima, olakšalo život da je drugačije, kućanstva neće moći imati i fizičku i virtualnu karticu.
"Kućanstvima je omogućen izbor između korištenja aplikacije za otvaranje spremnika ili korištenja fizičke kartice, pri čemu ne postoji mogućnost istovremenog korištenja i aplikacije i fizičke kartice", stoji u letku bez dodatnog objašnjenja.
O svemu ovome, na temelju pitanja koja smo čuli od sugovornika, uputili smo upit Zagrebačkom Holdingu i Čistoći. Do objave teksta nismo dobili odgovore pa ćemo ih objaviti kada stignu.
