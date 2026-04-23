Šuta najavio povećanje naknada za novorođenu djecu

Splitski gradonačelnik Tomislav Šuta u četvrtak je, uoči sjednice Gradskog vijeća, najavio donošenje odluke o povećanje svih naknada za novorođenu djecu, pa bi primjerice naknada za prvorođeno dijete porasla sa sadašnjih 265 na 500 eura.
"Na današnjoj sjednici Gradskog vijeća je i točka dnevnog reda kojom se predlaže da se za svako prvorođeno dijete dodjeljuje naknada od 500 eura umjesto dosadašnjih 265 eura, za drugorođeno dijete naknada od 750 umjesto dosadašnjih 530 eura", rekao je gradonačelnik.
Za trećerođeno i svako sljedeće dijete roditeli će dobivati naknadu od ukupno 8.000 eura u razdoblju od osam godina, umjesto dosadašnjih 7.298 eura u desetogodišnjem razdoblju, najavio je Šuta.
Na sjednici Gradskog vijeća bit će i prijedlozi za dodjelu nagrada za životno djelo i osobnih nagrada koje Grad Split tradicionalno dojdeljuje svake godine.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
