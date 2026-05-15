Bake su ovo jelo kuhale diljem Jugoslavije: Gotovo za 30 minuta, a za probavu poput majčinog zagrljaja

Za jelo koje nježno smiruje želudac potrebna su vam samo četiri sastojka i tajni trik naših baka.
Jugoslavenske bake znale su od nekoliko osnovnih sastojaka pripremiti jela koja su grijala tijelo i smirivala želudac. Jedno od takvih su poznate krpice sa zeljem. Riječ je o jednostavnom receptu koji je gotov za otprilike pola sata, a i danas se smatra jednim od najblagotvornijih jela za probavu, piše Metropolitan.
Glavna zvijezda jela je bijeli kupus, koji brojni nutricionisti već dugo svrstavaju među najkorisnije namirnice za crijeva. Bogat je vlaknima, sadrži vitamine C i K te spojeve koji pomažu radu jetre i probavnog sustava.
Kada se kupus spoji s tjesteninom, nastaje zasitan, ali iznenađujuće lagan obrok. Kuhana tjestenina upija sokove pirjanog kupusa, dok vlakna pomažu hraniti korisne bakterije u crijevima. Upravo zato mnogi kažu da krpice sa zeljem nakon teških obroka djeluju gotovo kao prirodni reset za želudac.
Za pripremu vam je potrebno oko kilogram do kilogram i pol bijelog kupusa, nekoliko žlica ulja, sol, svježe mljeveni papar i oko 250 grama krpica odnosno manje tjestenine. Neki dodaju i prstohvat slatke mljevene paprike ili lovorov list za puniji okus.
Priprema je jednostavna, ali tajna pravog okusa krije se u detaljima. Kupus narežite na tanke trakice i stavite ga u široki lonac s ugrijanim uljem. Zatim ga pirjajte u vlastitom soku, bez dodavanja vode. Upravo je to prvi trik starih kuharica. Tako kupus zadržava više okusa i hranjivih tvari.
Kada kupus pusti tekućinu, dolazi red na tajnu koju su bake rijetko otkrivale. Vatru treba malo pojačati, a poklopac ostaviti napola otvoren. Višak tekućine polako će ispariti, a prirodni šećeri iz kupusa počet će se lagano karamelizirati. Upravo taj trenutak stvara karakterističnu zlatnu boju i blago slatkasti okus po kojem se domaće krpice sa zeljem razlikuju od brzih verzija iz modernih kuhinja.
Nakon otprilike 20 do 25 minuta, kada kupus postane mekan i zlatne boje, dodajte tjesteninu koju ste prethodno skuhali u slanoj vodi. Važno je da tjesteninu kuhate minutu kraće nego što piše na pakiranju jer će se potom još malo pirjati zajedno s kupusom. Jelo zatim samo lagano promiješajte i ostavite nekoliko minuta na laganoj vatri kako bi se okusi povezali.
Iskusne domaćice savjetuju da za najbolji rezultat odaberete čvrstu glavicu kupusa bez tamnih mrlja. Sol nemojte dodavati prerano jer kupus sam po sebi pušta dosta tekućine. Ostatke je najbolje podgrijati u tavi, a ne u mikrovalnoj pećnici, jer tako jelo zadržava svoju teksturu.
Krpice sa zeljem smatraju se i izvrsnim posnim jelom ako koristite tjesteninu bez jaja. Često se poslužuju uz čašu kiselog mlijeka ili jogurta, a neki po vrhu naribaju i malo svježeg đumbira za izraženiji okus. Iako je riječ o jednostavnom receptu, u sebi krije nešto gotovo zaboravljeno: osjećaj doma, spore kuhinje i jela koja ne opterećuju tijelo, nego ga smiruju.
