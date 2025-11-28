Šuta: Pripremamo otkup potraživanja banaka za Spaladium arenu

Splitski gradonačelnik Tomislav Šuta izvijestio je u petak da priprema sporazum o otkupu potraživanja banaka za Spaladium arenu u iznosu od pet milijuna eura i pozvao vijećnike da na sjednici Gradskog vijeća prijedlog prihvate konsenzusom.
Oglas
"Otkupom potraživanja banaka u iznosu od pet milijuna eura dobivamo objekt Spaladium arene vrijedan 60 milijuna eura i time se miče 125 milijuna eura sudskog spora koji može opteretiti splitski proračun", rekao je Tomislav Šuta novinarima nakon sastanka s predstavnicima gradskih klubova vijećnika.
Upozorio je kako je stečajna upraviteljica Spaladium arene Natalija Mladineo izračunala da trenutno sudski spor, koji nije okončan, iznosi 125 milijuna eura, a kamate svakim danom rastu.
Šuta kaže kako je Državno odvjetništvo potvrdilo da postoje zakonski uvjeti da Grad Split može krenuti u otkup potraživanja banka, a takav prijedlog podržavaju Ministarstvo pravosuđa, Ministarstvo graditeljstva i državne imovine, Ministarstvo turizma i sporta i Ured Vlade za zakonodavstvo.
"Postoji obećanje da će resorno ministarstvo sudjelovati u financiranju sanacije objekta Spaladium arene, koja će biti sveobuhvatna", dodao je Šuta. Spaladium arena u jako lošem je stanju, pretrpjela je ozbiljne štete u nevremenu pa bi troškovi sanacije mogli biti veći od pet milijuna eura.
Šuta je najavio da će gradski vijećnici dobiti podrobnu dokumentaciju u vezi prijedloga sporazuma o otkupu potraživanja pa očekuje jednoglasnu podršku potpisivanju sporazuma s bankama.
Spaladium arena zamišljena je kao višenamjenski sportski centar, izgrađen za Svjetsko rukometno prvenstvo 2009. godine po modelu javno-privatnog partnerstva. Međutim, osim sportske dvorane nikad nije izgrađen poslovni centar (toranj) koji je prvobitno planiran.
PROČITAJTE JOŠ
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas