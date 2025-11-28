Oglas

Šuta: Pripremamo otkup potraživanja banaka za Spaladium arenu

author
Hina
|
28. stu. 2025. 14:18
Predstavnik radnika drustva u stecaju Dalma d.d. Dragan Zaharija u drustvu gradonacelnika Tomislava Sute koji je kao saborski zastupnik bio kljucna osoba u rješavanju ovoga višegodišnjeg problema. odrzao konferenciju za medije Photo: Ivo Cagalj/PIXSELL
Ivo Cagalj/PIXSELL

Splitski gradonačelnik Tomislav Šuta izvijestio je u petak da priprema sporazum o otkupu potraživanja banaka za Spaladium arenu u iznosu od pet milijuna eura i pozvao vijećnike da na sjednici Gradskog vijeća prijedlog prihvate konsenzusom.

"Otkupom potraživanja banaka u iznosu od pet milijuna eura dobivamo objekt Spaladium arene vrijedan 60 milijuna eura i time se miče 125 milijuna eura sudskog spora koji može opteretiti splitski proračun", rekao je Tomislav Šuta novinarima nakon sastanka s predstavnicima gradskih klubova vijećnika.

Upozorio je kako je stečajna upraviteljica Spaladium arene Natalija Mladineo izračunala da trenutno sudski spor, koji nije okončan, iznosi 125 milijuna eura, a kamate svakim danom rastu.

Šuta kaže kako je Državno odvjetništvo potvrdilo da postoje zakonski uvjeti da Grad Split može krenuti u otkup potraživanja banka, a takav prijedlog podržavaju Ministarstvo pravosuđa, Ministarstvo graditeljstva i državne imovine, Ministarstvo turizma i sporta i Ured Vlade za zakonodavstvo. 

"Postoji obećanje da će resorno ministarstvo sudjelovati u financiranju sanacije objekta Spaladium arene, koja će biti sveobuhvatna", dodao je Šuta. Spaladium arena u jako lošem je stanju, pretrpjela je ozbiljne štete u nevremenu pa bi troškovi sanacije mogli biti veći od pet milijuna eura.

Šuta je najavio da će gradski vijećnici dobiti podrobnu dokumentaciju u vezi prijedloga sporazuma o otkupu potraživanja pa očekuje jednoglasnu podršku potpisivanju sporazuma s bankama.

Spaladium arena zamišljena je kao višenamjenski sportski centar, izgrađen za Svjetsko rukometno prvenstvo 2009. godine po modelu javno-privatnog partnerstva. Međutim, osim sportske dvorane nikad nije izgrađen poslovni centar (toranj) koji je prvobitno planiran.

Grad Split Otkup potraživanja Split Sudski spor Tomislav Šuta spaladium arena

