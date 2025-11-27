Dodajte još jedan sastojak u knedle za juhu: Bit će mekane i neće se raspadati

Knedle oblikujemo izravno iznad juhe koja je tik pred vrenjem – nikada u već kipuću tekućinu. Žlicu kojom oblikujemo knedle prethodno zagrijemo u juhi kako se smjesa ne bi lijepila. Knedle pažljivo spuštamo u juhu i ne pritiskamo ih. Kuhaju se oko 10 minuta na laganoj vatri, dok ne postanu pahuljaste i mekane.