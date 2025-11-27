Ovako su radile naše bake
Dodajte još jedan sastojak u knedle za juhu: Bit će mekane i neće se raspadati
Ako slijedite ove korake, vaše će knedle za juhu uvijek biti savršene – mekane, prozračne i tako ukusne kao što su ih pripremale naše bake.
Iako se priprema knedli za juhu možda čini zahtjevnom, naše su bake znale jednostavan trik koji gotovo uvijek osigurava idealan rezultat. Ključ je u maloj količini praška za pecivo, koji knedlama daje mekanu, prozračnu i laganu teksturu.
Sastojci
- 1 jaje
- 6 žlica griza
- 4 žlice ulja
- prstohvat soli i papra
- prstohvat praška za pecivo
Priprema
Za savršene knedle važno je pratiti pravilan redoslijed sastojaka. Najprije lagano umutimo bjelanjke, zatim dodamo žumanjke, prstohvat soli i praška za pecivo te ulje. Tek potom polako umiješamo griz, dok ne dobijemo glatku i ujednačenu smjesu. Kad je smjesa gotova, kratko je pokrijemo kako se na površini ne bi stvorila suha korica.
Knedle oblikujemo izravno iznad juhe koja je tik pred vrenjem – nikada u već kipuću tekućinu. Žlicu kojom oblikujemo knedle prethodno zagrijemo u juhi kako se smjesa ne bi lijepila. Knedle pažljivo spuštamo u juhu i ne pritiskamo ih. Kuhaju se oko 10 minuta na laganoj vatri, dok ne postanu pahuljaste i mekane.
