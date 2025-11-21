Šuta prijavio Puljka Ministarstvu financija

Nakon što na sjednici Gradskog vijeća nije prošao prijedlog rebalansa proračuna, splitski gradonačelnik Tomislav Šuta prijavio je svog prethodnika Ivicu Puljka proračunskom nadzoru Ministarstva financija
Isplate za koje nisu bile osigurana sredstva
Šuta je to, kako je i najavio, učinio zbog sumnje u povredu fiskalne odgovornosti bivše gradske vlasti, piše Dalmatinski portal.
Šuta tvrdi da ga je na predlaganje rebalansa teškog 40 milijuna eura potaknulo upozorenje stručnih službi. Prema tim upozorenjima, iz proračuna su se izvršavale isplate za koje nisu bila osigurana sredstva, a sve po nalogu bivše gradske vlasti, čime su prekršene zakonske odredbe.
Kako navodi aktualni gradonačelnik, radi se o gotovo 24 milijuna eura za ugovorene radove na garažama na Sućidru, Ravnim njivama i Trsteniku. Uz to, Puljka je prijavio i zbog neosiguranih sredstava za povećanje plaća te za izvantroškovničke radove na Žnjanu u iznosu od oko 5 milijuna eura.
Što slijedi?
Sada slijedi novi proračunski nadzor. Ako se Šutini navodi o kršenju Zakona o proračunu pokažu točnima, na potezu je Ministarstvo financija, koje bi trebalo podnijeti prijavu, a moguće i kaznenu.
Valja napomenuti da bi Puljak, da je pobijedio na izborima, navedene troškove vjerojatno pokrio upravo rebalansom proračuna koji sada nije izglasan.
