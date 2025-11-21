Šuta prijavio Puljka Ministarstvu financija

Kako navodi aktualni gradonačelnik, radi se o gotovo 24 milijuna eura za ugovorene radove na garažama na Sućidru, Ravnim njivama i Trsteniku. Uz to, Puljka je prijavio i zbog neosiguranih sredstava za povećanje plaća te za izvantroškovničke radove na Žnjanu u iznosu od oko 5 milijuna eura.