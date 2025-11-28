Manje od 600 eura ima 58 posto umirovljenika: Evo koliko je mirovina iznad 1.000 eura

Realniji prikaz mirovina daju mirovine po kategorijama iznosa prosječnih primanja. Tako je u studenom isplaćeno čak 58 posto mirovina manjih od 600 eura. Među 1,13 milijuna umirovljenika prema općim propisima, najviše ih je u kategoriji prosječnih primanja od 730 eura. Mirovina iznad 1.000 eura je svega šest posto.
Zavod za mirovinsko osiguranje isplatio je u studenom 1,13 milijuna mirovina prema općim propisima. Tu su uključene i mirovine koje se isplaćuju prema međunarodnim ugovorima, a prema Zakonu o mirovinskom osiguranju isplaćuje se i dio mirovina prema posebnim propisima. Ukupan prosjek svih ovih mirovina je 560 eura. Sveukupno pak HZMO isplaćuje 1,23 milijuna mirovina s prosjekom od 610 eura, kada pribrojimo one braniteljske i vojne po posebnim propisima, piše Mirovina.hr.
Najviše korisnika u kategoriji s prosjekom od 730 eura
Među 1,13 milijuna umirovljenika umirovljenih prema općim propisima, najviše ih je u kategoriji prosječnih primanja od 730 eura, koliko dobiva 136.278 korisnika. Iduća najbrojnija kategorija je ona s prosjekom primanja od 632 eura u kojoj se nalazi 122.741 umirovljenika. Mirovine od prosječnih 503 eura dobiva 121.752 korisnika. Mirovine od 436 eura prima 107.886 umirovljenika. Prosjek primanja od 569 eura obuhvaća 84.630 korisnika na isplati u studenome, dok njih 83.676 ima prosjek od 860 eura.
Tu su i tri kategorije s vrlo niskim prosječnim mirovinama od 200 do 400 eura. Tako više od 60.000 građana ima samo 238 eura mirovine u prosjeku, dok za 68.000 taj prosjek iznosi 305 eura. Dodatnih više od 72.000 prima 372 eura prosječne mirovine, prema podacima HZMO-a. Tu je gotovo 69.000 mirovina od svega 36 eura, a koje su uglavnom rezultat isplata prema međunarodnim ugovorima.
Čak 58 posto ima mirovine ispod 600 eura
Rast mirovina doveo je do toga da sve više umirovljenika prelazi u više razrede po iznosima mirovinskih primanja. Ipak, mirovine manje od 600 eura dobiva ukupno 662.667 umirovljenika, odnosno oko 58 posto svih korisnika. S druge strane, mirovine iznad 1.000 eura dobiva svega oko 74.300 umirovljenika. Među njima je gotovo 17.000 onih čija mirovina u prosjeku iznosi 1.831 eura. Ukupno mirovinu iznad 1.000 eura ima svega oko šest posto umirovljenika.
Plaće opet rastu, dok mirovine nakon rujanske isplate usklađivanja stagniraju. Udio mirovine u plaći blago je pao na 47,3 posto. Riječ je o sveukupnoj prosječnoj mirovini koja iznosi 689 eura. Ipak, omjer mirovina i plaća puno je nepovoljniji kada pogledamo pojedine vrste mirovina, posebno one najniže, kao i prosjek svih radničkih. Najlošije stoji 278.000 korisnika najniže mirovine koja u prosjeku iznosi 449 eura te čini svega oko 30 posto prosječne plaće.
