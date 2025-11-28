Manje od 600 eura ima 58 posto umirovljenika: Evo koliko je mirovina iznad 1.000 eura

Tu su i tri kategorije s vrlo niskim prosječnim mirovinama od 200 do 400 eura. Tako više od 60.000 građana ima samo 238 eura mirovine u prosjeku, dok za 68.000 taj prosjek iznosi 305 eura. Dodatnih više od 72.000 prima 372 eura prosječne mirovine, prema podacima HZMO-a. Tu je gotovo 69.000 mirovina od svega 36 eura, a koje su uglavnom rezultat isplata prema međunarodnim ugovorima.