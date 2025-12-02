Oglas

GRADONAČELNIK SPLITA

Šuta prozvao Tomaševića i udruge zbog navodnog napada na časnu, pa se ispričao: "Žao mi je što sam to rekao"

02. pro. 2025. 14:06
Gradonačelnik Splita Tomislav Šuta ispričao se zbog svoje reakcije na vijest o ozljedi časne sestre. Naime, danas se ispostavilo da je ona lažno prijavila napad.

Šuta je prethodno prozvao zagrebačkog gradonačelnika Tomislava Tomaševića, udruge za zaštitu ženskih prava i druge aktiviste zbog izostanka reakcije.

"Žao mi je što sam to rekao"

Nakon preokreta u slučaju, Šuta se ispričao.

Na upit Dalmatinskog portala kako s odmakom komentira svoj Facebook status u kojem je plasirao osude na temelju prvotnih informacija, izrazio je žaljenje.

"Žao mi je što sam to rekao. Sve što je u početku izašlo u medijima djelovalo je ozbiljno i zabrinjavajuće, i kao gradonačelnik osjećao sam dužnost reagirati. Kasnije su istrage pokazale drugačije okolnosti, a mediji su to prikazali kao gotovu stvar.

Da sam imao te informacije ranije, sigurno ne bih tako reagirao. Svejedno, časnoj sestri želim brz oporavak. Žao mi je zbog izjave, a s gospodinom Tomaševićem sam naknadno bio u kontaktu", rekao je Šuta.

Podsjetimo, zagrebačka policija danas je utvrdila da časna sestra koja je prijavila da ju je u Španskom napao nepoznati muškarac uopće nije bila žrtva napada, nego si je ozljedu nožem nanijela sama i potom podnijela lažnu kaznenu prijavu.

Teme
tomislav šuta časna sestra

