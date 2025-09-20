Sa usmrćivanjem bi se trebalo krenuti ujutro, a odlukom ministra Vlačića, svaka zaražena farma imat će 24 sata na dan zaštitu policije, ali ne samo zaražene – sve velike farme u Osječko-baranjskoj i Vukovarsko-srijemskoj županiji sa više od 1000 svinja, a takvih je 55, dobit će zaštitu 24 sata na dan. Policije će trebati i na granicama, pojačat će se kontrole - sve da se spriječi bilo kakva ilegalna aktivnost, jer se smatra da je prodor virusa, kao i njegovo širenje, posljedica ilegalnog djelovanja.