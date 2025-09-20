Najveća eutanazija svinja do sad, u kojoj će se usmrtiti više od 11.000 svinja, predstavlja ogromnu štetu za proizvođače.
Potpredsjednik Vlade i ministar poljoprivrede, šumarstva i ribarstva David Vlajčić na današnjoj je konferenciji potvrdio da je afrička svinjska kuga otkrivena na farmi Belja Sokolovac, koja broji oko 10.000 svinja, te u Nemetinu, gdje eutanazija čeka još 1600 svinja.
S novim slučajevima, broj eutanaziranih svinja od 2023. popet će se na 51 tisuću - 5 posto fonda. Vlajčić je rekao da je, bez sumnje, glavni krivac čovjek i nepoštivanje mjera, prenosi Dnevnik Nove TV.
Sa usmrćivanjem bi se trebalo krenuti ujutro, a odlukom ministra Vlačića, svaka zaražena farma imat će 24 sata na dan zaštitu policije, ali ne samo zaražene – sve velike farme u Osječko-baranjskoj i Vukovarsko-srijemskoj županiji sa više od 1000 svinja, a takvih je 55, dobit će zaštitu 24 sata na dan. Policije će trebati i na granicama, pojačat će se kontrole - sve da se spriječi bilo kakva ilegalna aktivnost, jer se smatra da je prodor virusa, kao i njegovo širenje, posljedica ilegalnog djelovanja.
"Što je dovelo do afričke svinjske kuge u ovom modernom, praktički hermetički zatvorenom kompleksu, gdje samo ograničen broj ljudi može ući, i to uz najstrože mjere, dezinfekciju, obavezno presvlačenje, i sve ostale stroge mjere – nije poznato. Ministar Vlajčić je u jednom trenutku rekao da ih praktički očekuje detektivski posao da se utvrdi otkud virus u ovako velikom sustavu", rekla je reporterka Nove.
"Ovo je poljuljalo temelje hrvatske proizvodnje svinja jer je u Osječko-baranjskoj županiji 30 posto ove proizvodnje, i to u nekoliko ovako velikih farmi. Ogromni su to gubitci i za proizvođača, koji se neće tako brzo moći oporaviti.
Belje će dobiti odštetu od države i moći će krenuti u repopulaciju i prije 12 mjeseci jer imaju nadstandarde, ali i to će potrajati. Moraju proći dvije dezinfekcije i silne mjere – a kad i krene repopulacija, to će biti postepeno, s određenim brojem svinja i uz uvjet da nema afričke svinjske kuge u okruženju, a ona zapravo se cijelo vrijeme širi i raste. Pitanje je kad će na ovoj farmi biti 10.000 svinja", naglasili su s Nove.
Ministar obrane najavio i pomoć svojih vojnih snaga: nuklearno-biološko-kemijska obrana trebala bi doći dezinficirati, a u slučaju potrebe, angažirat će se i vojno inženjerija.
