Vlajčić stočarima u Drnišu predstavio mjere pomoći zbog bedrenice, evo na što mogu računati

Testiranja i cijepljenje protiv bedrenice na području Šibensko-kninske i Splitsko-dalmatinske županije se kontinuirano provode, a prosječna procijepljenost za obje županije je preko 73 posto, istaknuto je na sastanku ministra poljoprivrede Davida Vlajčića sa stočarima u Drnišu.
Kako je naveo, Ministarstvo je osiguralo program pomoći u iznosu 2,3 milijuna eura. Tako će sukladno Mjeri 2. programa, korisnici čija je stoka uginula u razdoblju od 6. srpnja do 6. studenog ove godine, po grlu dobiti potporu u iznosu od 595 eura za telad, 1.608 eura za tovnu junad, 1.800 eura za rasplodne junice te 2.000 eura za rasplodne bikove, prenosi Agroklub.
Za svako grlo izdan komercijalni dokument
Potpora se dobiva pod uvjetom da je za svako prijavljeno grlo izdan komercijalni dokument te da su neškodljivo zbrinuta.
"Stojimo uz naše stočare, a dogovoren je i još jedan sastanak na kojem će im se pomoći oko popunjavanja zahtjeva kako bi svatko od njih ostvario pravo na svoju potporu“, rekao je Vlajčić.
Prema navodima iz Ministarstva, predstavnik stočara Marko Alduk zahvalio se ministru te istaknuo da se nada da će sve biti u roku kako je navedeno i da neće dugo čekati. Što se tiče bedrenice ona je, kaže, pod nadzorom.
"Procijepili smo stoku, a za neke je prošla i karantena te se sada stoka može normalno prodavati“, rekao je Alduk.
Na sastanku se čulo i da je zadnji evidentirani slučaj ove bolesti zabilježen 8. kolovoza.
