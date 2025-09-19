Afrička svinjska kuga širi se istokom Hrvatske: U zoni zaštite i velika farma Belja

"U ovom trenutku možemo reći da se temeljem rješenja o određivanju zone zaštite i zone nadziranja u Osječko-baranjskoj i Vukovarsko-srijemskoj županiji, od 18. rujna, svinjogojska farma Sokolovac nalazi u zoni zaštite. Sva naša postupanja će, kao i do sada, biti u skladu s uredbama i mjerama Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i ribarstva Republike Hrvatske i ostalih nadležnih tijela", odgovorili su iz te tvrtke.