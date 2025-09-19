Afrička svinjska kuga širi se istokom Hrvatske: U zoni zaštite i velika farma Belja

Tvrtka Belje plus potvrdila je u petak da je njezina farma svinja u Sokolovcu u Osječko-baranjskoj županiji u zoni zaštite od afričke svinjske kuge (ASK).
"U ovom trenutku možemo reći da se temeljem rješenja o određivanju zone zaštite i zone nadziranja u Osječko-baranjskoj i Vukovarsko-srijemskoj županiji, od 18. rujna, svinjogojska farma Sokolovac nalazi u zoni zaštite. Sva naša postupanja će, kao i do sada, biti u skladu s uredbama i mjerama Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i ribarstva Republike Hrvatske i ostalih nadležnih tijela", odgovorili su iz te tvrtke.
Na farmi Sokolovac tove se tisuće svinja. Stoga bi prodor afričke svinjske kuge u taj objekt bio ozbiljan udarac za domaći uzgoj, a dodatan problem bila bi i konzekventna primjena strogih propisa o usmrćivanju zaraženih životinja.
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva u četvrtak je izvijestilo kako je zbog potvrđenih novih slučajeva afričke svinjske kuge na objektima u naseljima Sveti Đurađ, Nemetin, Sokolovac i Vardarac u Osječko-baranjskoj županiji, određeno novo Rješenje o određivanju zone zaštite i zone nadziranja u Osječko-baranjskoj i Vukovarsko-srijemskoj županiji.
Tako su zone zaštite u Osječko-baranjskoj županiji naselja Sarvaš, Nemetin i Tenja na području grada Osijeka, naselje Bijelo Brdo i Dalj na području općine Erdut, naselja Lug, Podunavlje i Vardarac na području općine Bilje, naselje Sveti Đurađ i Podgajci Podravski na području općine Donji Miholjac, naselja Jasenovac, Sokolovac i Mirkovac na području općine Kneževi Vinogradi, a u Vukovarsko-srijemskoj županiji naselja Novi Jankovci, Stari Jankovci i Srijemske Laze na području općine Stari Jankovci te naselje Vera na području općine Trpinja.
Zone nadziranja u Osječko-baranjskoj županiji su naselja Kamenac, Karanac, Kneževi Vinogradi, Kotlina, Suza i Zmajevac na području općine Kneževi Vinogradi, naselja Donji Miholjac, Golinci, Miholjački Poreč, Radikovci, Rakitovica na području grada Donji Miholjac, naselja Čeminac, Mitrovac i Grabovac na području općine Čeminac, općina Darda, naselja Klisa, Brijest, Podravlje, Briješće i Tvrđavica na području grada Osijeka, naselja Aljmaš i Erdut na području općine Erdut, naselja Antunovac i Ivanovac na području općine Antunovac, naselja Bilje, Kopačevo, Kozjak, Tikveš, Vardarac i Zlatna Greda na području općine Bilje, naselje Livana na području općine Čepin, naselja Ernestinovo, Divoš i Laslovo na području općine Ernestinovo i naselja Silaš i Palača na području općine Šodolovci.
Zona nadziranja u Vukovarsko-srijemskoj županiji su naselja Ćelije, Bobota, Pačetin, Ludvinci i Trpinja na području općine Trpinja, naselje Lipovača na području grada Vukovara, naselje Borovo na području općine Borovo, naselje Korog u općini Tordinci, naselja Slakovci i Orolik na području općine Stari Jankovci, naselja Petrovci i Svinjarevci na području općine Bogdanovci, naselje Berak na području općine Tompojevci, naselje Negoslavci na području općine Negoslavci, naselja Komletinci i Otok na području grada Otoka, naselje Privlaka na području općine Privlaka, naselje Mirkovci na području grada Vinkovci i naselje Cerić na području općine Nuštar.
Iz Ministarstva su jučer posebno apelirali na suradnju s veterinarima i pridržavanje biosigurnosnih mjera.
