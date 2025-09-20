Nezapamćeni udar afričke kuge, Vlajčić: Suočeni smo s najvećim žarištem ove bolesti u Hrvatskoj do sada

Budući da se 67 posto svinja u Hrvatskoj drži tek na 1,5 posto velikih objekata moramo biti svjesni da današnjih pet posto vrlo lako može postati 75 posto, ako se pojedinci nastave ponašati neodgovorno i ako se bolest proširi na još više velikih objekata. Ne budemo li odlučni, naći ćemo se vrlo brzo u svojevrsnoj izolaciji unutar EU, što bi bila nemjerljiva šteta za hrvatsko svinjogojstvo, a to nećemo dopustiti, upozorio je ministar Vlajčić.