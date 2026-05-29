Svećenik iz Dalmacije šokirao objavom o uspavljivanju psa
Objava svećenika o uspavljivanju psa zbog njegova ponašanja izazvala je burne reakcije na društvenim mrežama. Nakon vala osuda i prozivki oglasio se novom porukom.
Župnik iz Dalmacije šokirao je javnost objavom na društvenim mrežama da će uspavati psa – "jer je nevjeran".
"Odlučio sam – uspavat ću Bibu. Poznata je pasja vjernost. No, ima pasa koji su nevjerni. Takva je moja Biba. Čim uhvati zgodu, pobjegne u selo. Kod nekoga se naždere svega i svačega pa se vrati. Zatim nekoliko dana kuja povraća i ima problema s probavom. Dođe mi da prokunem sve koji joj daju hranu jer joj čine zlo. Ali neće više. Sutra je vozim u Imotski kod veterinara da je uspava. Adio, Biba", napisao je u četvrtak fra Marko Bitanga u objavi na Facebooku, koja više nije dostupna, prenosi Dnevnik.hr.
U komentarima su se nanizaleosude na takav potez.
"Pas nije nevjeran zato što slijedi instinkt. Ako je bolestan zbog hrane koju dobiva, odgovornost je na vlasniku da ga zaštiti, ne da ga uspava zbog frustracije", samo je jedan od komentara, a mnogi korisnici zapitali su se i misli li svećenik ozbiljno to što je napisao.
"Nadam se, fra Marko, da ne mislite ozbiljno. Ako ipak mislite ozbiljno, vrijeme je da ponovo proučite 10 Božjih zapovijedi i posebnu pažnju obratite na 5", jedan je od komentara.
Nakon što se njegova objava počela dijeliti društvenim mrežama, uslijedila je nova – koja je, baš kao i prva, nedostupna.
"Odlučio sam – neću uspavati Bibu", napisao je svećenik.
"P. S. Pročitao sam dio komentara. Ima svakakvih. Da, namjera mi je bila, prije svega, da ovo dođe do onih koji Bibi daju hranu od koje ima problema da to više ne čine. Da, vodim sutra Bibu i Bellu u Imotski, ali na cijepljenje. Drago mi je da ste podigli svoj glas za život", poručio je svećenik.
