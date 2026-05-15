Slučaj koji je šokirao državu
FOTO / Ovo su spašeni psi iz "kuće strave" na Učki
Loše tretirani psi spašeni prošle subote iz kuće preminulog vlasnika bili su neuhranjeni, dio ih je uginulo zbog lošeg tretmana. Policija je u četvrtak uhitila ženu koja je s preminulim partnerom na Učki deset godina zlostavljala životinje.
Goran Kovacic/PIXSELL
"Nismo znali šta nas čeka. Horor koji je tamo bio teško je riječima opisati. Žena nam je davala jednog po jednog psa... Nabrojali smo ih 47 živih. Dva su izgubila svoju bitku i nisu doživjeli puni trbuščić. Zaspali su zauvijek prije nego su napustili to mjesto. Živjeli su zatvoreni u kući, svi zajedno. Jeli su kada su jeli, više nisu nego jesu. Njih 11 je imalo čip, ostali nisu. Obavljali su nuždu i spavali na istom mjestu. Rane po tijelima su grozne", napisali su iz Azila za pse "Društvo za zaštitu životinja Rijeka".
Idućeg dana pozvala ih je ista žena koju su dan ranije zatekli na farmi i obavijestila ih da je u frižideru pronašla još nekoliko mrtvih pasa. "Prizor nam je zaledio krv u žilama. To nije nekoliko pasa u frižideru. To je više od 30 leševa po škrinjama, ormarima, na podu, u kadi. Zemlja je stala i tlo pod našim nogama je nestalo", napisali su.
Žena u dobi od 76 godina osumnjičena za mučenje i ubijanje životinja završila je u pritvoru nakon što je na području Učke pronađeno gotovo 50 izgladnjelih pasa i više mrtvih životinja.
Slučaj koji je šokirao Hrvatsku otvorio je i pitanje višegodišnjeg izostanka reakcije institucija, ali istodobno ujedinio građane koji danima prikupljaju pomoć za spašene pse.
