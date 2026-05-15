FOTO / Ovo su spašeni psi iz "kuće strave" na Učki

"Nismo znali šta nas čeka. Horor koji je tamo bio teško je riječima opisati. Žena nam je davala jednog po jednog psa... Nabrojali smo ih 47 živih. Dva su izgubila svoju bitku i nisu doživjeli puni trbuščić. Zaspali su zauvijek prije nego su napustili to mjesto. Živjeli su zatvoreni u kući, svi zajedno. Jeli su kada su jeli, više nisu nego jesu. Njih 11 je imalo čip, ostali nisu. Obavljali su nuždu i spavali na istom mjestu. Rane po tijelima su grozne", napisali su iz Azila za pse "Društvo za zaštitu životinja Rijeka".