apel iz društva za zaštitu
Horor na obroncima Učke: Riječki azil preuzeo 47 izmučenih, izgladnjelih i zanemarenih pasa
Riječki azil ovih je dana suočen s jednim od najtežih slučajeva zbrinjavanja životinja. U svega nekoliko sati preuzeli su 47 izmučenih, izgladnjelih i zanemarenih pasa, pronađenih u strašnim uvjetima na jednom imanju na Učki. Kasnije je pronađeno još tridesetak mrtvih pasa. Dio ih je u azilu, dio na veterinarskoj skrbi, a volonterima treba pomoć.
Izgladnjeli, puni rana i ožiljaka, trulih zuba, bez dlake... Jeste li ikad vidjeli pse u ovakvom stanju, upitali smo veterinarku Dariju Stipić: "Pa ja radim skoro 20 godina. Ovo, ne. Ne."
Ovo su psi koji su preživjeli horor koji se odvijao u kući na obroncima Učke.
Pitanje je bi li ikad bili spašeni da njihov vlasnik, ako se tako može zvati, nije tragično skončao u prometnoj nesreći proteklog vikenda. Sve je počelo jednim pozivom.
Merima Ferk iz Društva za zaštitu životinja Rijeka kaže da je osoba koja je nazvala rekla da na jednom imanju postoji 28 pasa koji su ostali sami nakon pogibije njihovog vlasnika i od 28 najavljenih pasa zatekli smo tamo 47.
Kao u kakvom logoru, zbijeni u dvije prostorije prepune fekalija, jedan na drugome, bez hrane i vode njih 47! No, najgore je tek uslijedilo jer bilo je ondje i mrtvih pasa.
Ferk kaže: "Sami psi koji su nađeni mrtvi su isto bili u tim istim prostorijama s ovim živim psima, a naknadno, kad smo ponovo došli do samog imanja i kad je ponovo naša veterinarska služba ušla unutra, naknadno je pronađeno još 38 mrtvih pasa koji su zapakirani i smješteni u nekakve frižidere i škrinje."
Dio spašenih je pasa u azilu, a dio u brojnim veterinarskim ambulantama.
Stipić kaže: "Svi su, kao što vidite, jako mršavi, kao hektični, sa ranama na nogama jer su cijelo vrijeme bili u izmetu i mokraći. Imaju par manjih ugriznih rana."
Zubi su im u toliko lošem stanju, objašnjava doktorica, da im je dob gotovo nemoguće procijeniti, a liječenje će za mnoge biti dugotrajno.
Veterinarka kaže: "Oni dobivaju infuziju i vitamine, znači hranu u infuziju, sve, znači, intravenozno, i dobivaju hranu. Jer, to sve mora ići polako."
Kako je moguće da godinama nitko ništa nije vidio, nije znao, nije čuo ili prijavio?
Ferk iz Društva za zaštitu životinja kaže: "Taj slučaj je već bio prijavljivan policiji prije nekakvih desetak godina, ja mislim. Međutim, s obzirom da je osoba često mijenjala adrese, jako teško je bilo tu zapravo ući u trag gdje se čovjek nalazi i što se s njim događa."
No, ipak, kako je moguće da je netko očigledno godinama činio to što je činio? Odgovore će možda dati policija iz koje poručuju – utvrđujemo sve činjenice i okolnosti.
Iz riječkog društva za zaštitu životinja poručuju da svi koji im žele pomoći, mogu pomoći uplatama na žiro račun, te da im treba i fizička pomoć, netko tko će doći pomoći u azilu.
