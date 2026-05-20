novi šok
Iz riječkog Azila ukradene četiri kujice: "Malo je sumnjivo da su nestali upravo psi oko kojih se vodi spor"
Taman kad su, nakon mučnog slučaja s Učke, mislili da su malo odahnuli, za volontere riječkog azila uslijedio je novi šok. Netko je tijekom pretprošle noći prerezao lance, provalio i ukrao im psiće
"Dogodilo se da smo u tijeku noći imali provalu u naš azil i da su ukradene četiri kujice, mlade, godinu dana stare, zapravo, oko kojih se trenutačno vodi sudski spor i iz tog razloga nisu mogle biti udomljene", govori nam Merima Ferk iz Društva za zaštitu životinja Rijeka.
Trenutačno je cijeli slučaj u rukama policije.
"Pretpostavljamo tko je zapravo mogao biti, jer je malo suspektno da upravo psi oko kojih se vodi taj sudski spor, da su baš oni nestali", dodaje Merima.
Riječ je o sporu pred riječkim Općinskim sudom koji traje već više od godinu i pol, a u istom je slučaju, zbog počinjenja više kaznenih djela na štetu ovih pasa, podnesena i kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu. Do danas, kaže Ferk, nisu zaprimili ikakvu odluku o toj prijavi. Za hrvatsko pravosuđe, dodaje, ništa neobično...
"Naš sljedeći poziv za sud je zapravo tek u šestom mjesecu. Ja vjerujem da je netko poslušao i da je netko reagirao brže od ovoga što je, da do ovoga ne bi došli."
A da su institucije radile svoj posao, kako smo već izvještavali, ne bi došlo ni do mučenja, izgladnjivanja i smrti brojnih pasa na Učki.
Srećom, ta priča ipak ima sretan kraj, no i dalje ima onih koji, iako u dobrim rukama, čekaju svoj „zauvijek“ dom.
"Ja sam čak očekivala da će biti puno gora situacija, tako da jedino što su jako, stišću se jedni uz druge, ono, ne napuštaju jedan drugog i ovaj, i bez obzira, vi vidite, uostalom, mršavi su jako i trebaju njegu", kaže Nataša Mršić, privremena udomiteljica.
Ali, napredak je vidljiv, ističe.
"Baš kvantni skok u tjedan dana, a ono, vidite i dlakica, svi su imali te flekice kao da imaju šugu, baš puno bolje izgledaju."
I samo čekaju svog čovjeka. Pa ako vi želite uljepšati život sebi ili nekom ovako malom, slatkom, čupavom stvorenju, znate gdje se trebate javiti.
