"Imam ga na vratima, na šoferšajbi, sve je to vidljivo. Ne znam što bi još nedostajalo. A evo još primjer – jučer je bila vožnja od Glavnog kolodvora do Autobusnog, po mojim cijenama bilo bi dosta skupo, i ja sam ženi rekao 20 eura. Žena je došla iz Austrije s djevojčicom, ženi mi u lice baca tri eura. Ja sam rekao da ću je vratiti na Glavni kolodvor i da ništa nije dužna. No, ona hoće na policiju, pa sam je i odvezao i rekao joj da izađe do policije i kaže... To su svakodnevne scene. Ja tu ne mogu ništa pomoći", naveo je.