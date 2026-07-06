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ide u zatvor

Tinejdžer slao dojave o bombama u školama diljem Hrvatske. Sve je priznao

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N1 Info
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06. srp. 2026. 13:31
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puz
PU zagrebačka

Mladić koji je krajem travnja ove godine poslao niz lažnih dojava o postavljenim bombama u školama i vrtićima diljem Hrvatske nagodio se s tužiteljstvom

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Kako doznaje Ana Raić s Indexa, okrivljenik je u potpunosti priznao krivnju za kazneno djelo koje mu se stavlja na teret te je osuđen na godinu dana bezuvjetnog zatvora.

Podsjetimo, istraga protiv ovog tinejdžera (19) pokrenuta je 1. svibnja, a USKOK je pred Županijskim sudom u Splitu protiv njega podigao optužnicu zbog kaznenog djela terorizma.

Teretilo ga se da je od 24. do 29. travnja iz Ploča, s ciljem izazivanja masovne panike i straha među građanima, mobitelom pristupio jednom internetskom servisu.

Tamo je koristio račun otvoren na tuđe ime kako bi poslao veći broj e-mailova na adrese raznih hrvatskih institucija i tijela. U tim je porukama iznio izravne prijetnje da će aktivirati eksplozivne naprave u više odgojnih i obrazovnih ustanova u Zagrebu, Zadru, Opuzenu, Splitu i Pločama.

Policija je odmah pokrenula hitne protueksplozivne preglede, a napadnute škole i vrtići morali su biti evakuirani.

Cijela je situacija izazvala ogroman strah i uznemirenost među djecom i zaposlenicima tih ustanova, kao i u široj javnosti, a policijske su provjere na kraju utvrdile da su sve dojave bile lažne.

Teme
dojave o bombama

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