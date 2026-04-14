Tomašević odgovorio na prozivke Hoda za život: "Nije neobično tražiti popis izvođača"

Zagrebački gradonačelnik rekao je u utorak da će se podvožnjak na Slavonskoj otvoriti najkasnije u ponedjeljak, da se šteta od nedavnog nevremena primiče uvjetima za proglašavanje prirodne nepogode, a da će se koncert Hoda za život organizirati na Zrinjevcu čim dostave potrebne dozvole.
Što se tiče otvaranja podvožnjaka na Slavonskoj, Tomislav Tomašević je rekao da se asfaltiranje u neposrednoj blizini nebodera Vjesnika nije moglo dovršiti zbog opasnosti za radnike. "Sada će se obaviti radovi i na tom dijelu, ali mora se promijeniti i čitava prometna signalizacija. Očekujem da će se najkasnije u ponedjeljak podvožnjak otvoriti", rekao je gradonačelnik tijekom obilaska radova na dječjem vrtiću u Stenjevcu.
Glede štete od olujnog vjetra, rok za prijavu štete bio je do nedjelje. "Da bi se mogla proglasiti prirodna nepogoda, ključno je da imamo dovoljnu površinu koja je pod štetom. Trenutačno smo na 10,93 hektara, što je blizu tih zakonskih uvjeta", naveo je Tomašević.
Podsjetio je da Zagreb isplaćuje "solidarnu financijsku pomoć, a ne odštetu" koja inače podrazumijeva oko pet posto štete, a u ovom će slučaju ona iznositi 70 posto ukupne štete (za stambene objekte i vozila), ukoliko Skupština idući tjedan izglasa taj prijedlog.
Zaprimljeno je 4874 prijava, od toga 3851 na stambenim objektima, 881 na osobnim vozilima i 142 na poljoprivrednim površinama.
Šteta na nadgrobnim spomenicima i grobljima rješava se zasebnom odlukom o kojoj će se (na Skupštini) raspravljati u svibnju.
O Hodu za život
Tomašević se osvrnuo i na ovogodišnji Hod za život i optužbe te inicijative da je otežao održavanje koncerta (na Trgu bana Jelačića) zatraživši po prvi put u 11 godina popis izvođača. "Nije neuobičajeno da se organizatora pita popis izvođača kako bi se procijenilo je li površina dostatna s obzirom na izvođače“, izjavio je.
Rekao je i da su iz Hoda zatražili alternativnu lokaciju na Zrinjevcu, kojom upravlja Priroda Grada Zagreba, a na kojem je i prošle godine dozvoljen koncert. „Inicijativa mora dostaviti, kao i prošle godine, registraciju vozila koja smiju ući na Zrinjevac. Kada to dostave - dobit će dozvolu", rekao je Tomašević.
Što se tiče kritika Hoda da još nisu dobili dozvolu za promet, rekao je da će ona biti riješena ovaj tjedan i napomenuo da su zahtjev poslali prije devet radnih dana. Dodao je i da održavanje cjelokupnog programa nikad nije bilo upitno, iako se s ciljevima inicijative ne slaže.
Vrtić koji je gradonačelnik Tomašević obišao, prvi je na području Španskog i Stenjevca unazad 15 godina, a otvorit će se do rujna. Prostire se na 2000 metara četvornih, a pohađat će ga 10 dječjih skupina, odnosno oko dvjestotinjak djece.
Izgradnja jednog od najvećih vrtića u Zagrebu stajat će 6,6 milijuna eura, od čega je 4,7 milijuna osigurano iz gradskog proračuna, rekao je gradonačelnik i dodao da je 84 posto "novih, dječjih vrtića" financirano iz gradskog proračuna, a 16 posto iz NPOO-a, odnosno EU novcem.
U Zagrebu se oko 125 milijuna eura ulaže u "potpuno nove" vrtiće, dosad ih je otvoreno 16, a 12 je "ili u fazi gradnje ili ona uskoro kreće. Ukupno je to oko 3000 novih mjesta", istaknuo je Tomašević. Osim vrtića u Stenjevcu, u izgradnji su još i Podbrežje, Borovje i Remetinec.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare