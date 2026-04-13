"Tomašević nam je uskratio dozvolu za pozornicu na Trgu, a nemamo ni dozvolu za zatvaranje prometa"

Hod za život, obitelj i Hrvatsku prozvao je u ponedjeljak zagrebačkog gradonačelnika Tomislava Tomaševića da mu je uskratio dozvolu za pozornicu na Trgu bana Jelačića "nakon što je ove godine po prvi puta u 11 godina zatražio uvid u popis izvođača i program"
"Tomašević je uskratio dozvolu za pozornicu na Trgu nakon što je ove godine po prvi puta u 11 godina zatražio uvid u popis izvođača i program, a samo tri tjedna prije održavanja Hoda još uvijek nismo dobili dozvolu za zatvaranje prometa" na dan održavanja Hoda za život u Zagrebu, u subotu, 9. svibnja, priopćio je Hod za život.
Navodi pritom kako je od Grada Zagreba još 20. siječnja ove godine zatražio dozvole potrebne za postavljanje pozornice na Trgu i zatvaranje prometa na dan održavanja Hoda.
Tvrde da se sjednice povjerenstva nadležnog gradskog ureda održavaju svaki tjedan i da je njihov zahtjev stavljen na stranu odnosno da je odlučivanje o njemu namjerno usporavano. Dodaju kako je od predaje njegova zahtjeva do zabrane postavljanja pozornice na Trgu povjerenstvo održalo osam sjednica.
"Pokušaj ponovnog uvođenja jednoumlja"
Hod navodi također kako je "na zahtjev za dodatnim informacijama o programu na Trgu i izvođačima - odgovorio u roku od dva dana".
Ističe kako svi Zagrepčani plaćaju iste prireze i imaju isto pravo pristupa javnosti. "Pokušaji ograničavanja tog prava otežavanjem ishođenja dozvola, zabranom pozornice na Trgu, diskriminatornom zabranom postavljanja zastava Hoda za život na gradske stupove – izgledaju kao pokušaj ponovnog uvođenja jednoumlja zloupotrebom političke moći te sužavaju prostor slobode i demokracije u gradu Zagrebu“, poručuje Hod.
Najavljuje kako će se ove godine za zaštitu života od začeća hodati u 20 hrvatskih gradova, a prvi na redu je Zagreb. Geslo ovogodišnjeg Hoda je: Prvi korak je zakon! Život je dar, zaštitimo ga pravednim zakonom!
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
