Tomašević kod Vjesnikovog nebodera u plamenu: Šteta je totalna!

Malo prije ponoći u ponedejeljak navečer izbio je požar u Vjesnikovom neboderu na Slavonskoj aveniji u Zagrebu, a kako se širi vertikalno zahvatio je više katova i krovište zbog čega je u njegovo gašenje uključen veliki broj vatrogasaca i tehnike.

Prizori su strašni, a pred Vjesnikuvu zgradu jutros je došao i zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević.

"Stalno se razbuktava na raznima etažama. Gasi se iznutra i izvana. Ne zna se koji je uzrok, postoje neke sumnje ali očevid će to utvrditi. Nažalost, šteta je totalna.

Većinski vlasnik zgrade je država, statičari će trebati vidjeti je li konstrukcija za rušenje ili će se ići u obnovu", kazao je Tomašević.

Nema opasnosti od urušavanja zasad, dodao je. "Najbitnije je da nema žrtava i najvažnija je sigurnost vatrogasaca", dodao je.

