FOTO, VIDEO / Vatra guta Vjesnikov neboder, sa zgrade padaju komadi: "Nema opasnosti od urušavanja"

Malo prije ponoći u ponedejeljak navečer izbio je požar u Vjesnikovom neboderu na Slavonskoj aveniji u Zagrebu, a kako se širi vertikalno zahvatio je više katova i krovište zbog čega je u njegovo gašenje uključen veliki broj vatrogasaca i tehnike.

"Zaprimljena je dojava građana o pojavi gustog crnog dima i vidljivog plamena koji izlazi iz zgrade Vjesnika na više katova. Vatrogasne snage započele su gašenje odmah po dolasku na mjesto intervencije. Požar se širi vertikalno te zahvaća više katova i krovište, zbog čega je zatraženo uključivanje dodatnih snaga i tehnike.

➡️ 12. kat nebodera

➡ Požar gasi 66 vatrogasaca s 20 vozila

Angažirano je 20 vozila i 66 vatrogasaca JVP Grada Zagreba uz četiri vozila i devet vatrogasaca DVD postrojbi.

Požar je i dalje aktivan te se širi putem konstrukcijskih otvora. Zbog povećane opasnosti vatrogasci su povučeni iz unutarnje navale. Sve postaje su ispražnjene te se popunjavaju rezervnim snagama", saznaje se iz Javne vatrogasne postrojbe Grada Zagreba.



Šef zagrebačkih vatrogasaca: Nema opasnosti od urušavanja zgrade

Siniša Jembrih, zapovjednik zagrebačkih vatrogasaca, kazao je za Novu TV kako su zbog krhotina i stakla koji su otpadale sa zgrade morali povući vatrogasce te da oni trenutačno gase vatru samo sa vanjskih pozicija oko nebodera. Također, dodao je kako nema opasnosti od urušavanja objekta.

"Vatrogasci se trude, ali Vjesniku nema spasa"

Neki od okupljenih koji su se našli u blizini nebodera u vrijeme požara kazali su za HRT kako im je žao što gori jedan od simbola grada Zagreba.

"Vatrogasci se trude, ali ne vjerujem baš da mu ima spasa", kazao je jedan od njih.

"Vatrogasci čine sve da što prije ugase požar"

Dinka Živalj, glasnogovornica Grada Zagreba, kratko je prokomentirala požar nebodera za Novu TV.

"Riječ je o državnoj imovini, ali smo u stalnom kontaktu s vatrogascima koji čine sve da požar što prije ugase. Nemamo saznanja da je netko stradao, a uzrok i štetu će utvrditi nadležne institucije", kazala je Živalj.

Komadi zapaljene izolacije padali po okolnim zgradama

Kako javlja Indexov reporter s terena, po okolnim zgradama padali su zapaljeni komadi izolacije sa zgrade Vjesnika. No, vatrogasci su bili u blizini pa su ih gasili, a pomogla im je i kiša koja pada cijelo popodne i noć.

Požar se širi putem konstrukcijskih otvora

Požar je i dalje aktivan te se širi putem konstrukcijskih otvora. Zbog povećane opasnosti vatrogasci su povučeni iz unutarnje navale. Sve postaje su ispražnjene te se popunjavaju rezervnim snagama, saznaje se iz Javne vatrogasne postrojbe Grada Zagreba.

Tomašević: Šteta je totalna

Gradonačelnik Tomislav Tomašević jutros je pred zgradom Vjesnika dao izjavu medijima. "Šteta je totalna", rekao je.

Bačić: Ne zna se još što je uzrok požara

Potpredsjednik Vlade i ministar prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić bio je Savskoj ulici u vrijeme požara Vjesnikovog nebodera, navodi Nova TV. Bačić nije imao nikakve dodatne informacije o požaru u odnosu na ono što se već do sada zna. Kazao je kako se još ne zna što je uzrokovalo požar.