Tomašević o istrazi EPPO-a: Ravnateljica zagrebačkog Doma zdravlja je dala ostavku
Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević komentirao je istragu Ureda europskog javnog tužitelja (EPPO) u slučaju Doma zdravlja Zagreb-Zapad.
"Ono što mogu reći je da se izvidi provode već neko vrijeme i da smo mi kao gradska uprava dostavili još prije potrebnu dokumentaciju nadležnim istražnim tijelima, a i nastavit ćemo surađivati oko svega što treba. Nama je u cilju da krivci odgovaraju, ako se pokaže krivnja", kazao je Tomašević pa nastavio:
"Što se tiče ravnateljice, zaposlena je u tom Domu zdravlja od 2011. i prije tri godine potvrđena je za ravnateljicu. Ono što je novo jest da je predala ostavku jutros. Upravno vijeće će imati izvanrednu sjednicu u ponedjeljak i ići će na imenovanje vršitelja dužnosti kako bi Dom zdravlja mogao funkcionirati."
Nulta stopa tolerancije na korupciju
Izvidi su tajni pa nije mogao iznijeti detaljnije informacije.
"Kao što znate, postoji presumpcija nevinosti, ali ključno je da Dom zdravlja funkcionira. Što se nas tiče, imamo nultu stopu tolerancije na korupciju. Što god će trebati nadležnim tijelima, surađivat ćemo."
Ravnateljica Jelena Rakić Matić je izabrana na javnom natječaju, naglasio je gradonačelnik, nije iz Možemo ili SDP-a.
"Ne vidim u ovome svoju odgovornost. Prošla vlast nije povlačila europski novac, znamo i zašto. Ako je netko radio nešto što nije smio s tim novcem, to je glupo. A mi ćemo i dalje tražiti da svi koji krše zakon i odgovaraju."
Kako su izvijestili iz EPPO-a, iz rezultata istrage proizlazi osnovana sumnja da je Ministarstvo zdravstva Republike Hrvatske dodijelilo domu zdravlja bespovratna sredstva u iznosu od 389.723,15 eura, koja su osigurana iz Fonda solidarnosti Europske unije (FSEU) i Mehanizma za oporavak i otpornost (MOO) Europske unije, za sanaciju štete prouzročene potresom.
Obnova nakon potresa
Također postoji osnovana sumnja da su odgovorne osobe doma zdravlja u Zagrebu manipulirale postupkom nabave za obnovu kako bi osigurale da posao dobije unaprijed odabrano trgovačko društvo. To je zatražio jedan drugi zaposlenik doma zdravlja, trećeosumnjičeni, koji je rođak četvrtog osumnjičenika, vlasnika društva kojemu je na kraju dodijeljen posao.
Nakon toga u domu zdravlja odlučili su provesti postupak jednostavne nabave za radove na obnovi, a prema dogovoru osumnjičenika, pozivi za dostavu ponuda bili su poslani samo onim društvima čije im je podatke dostavio četvrtoosumnjičeni. Od svih pozvanih, ponudu je na kraju dostavilo samo društvo u njegovu vlasništvu, i ta je ponuda zatim ocijenjena valjanom, te je s tim društvom sklopljen ugovor za potpunu obnovu zgrade doma zdravlja u ukupnom iznosu od 635.791,25 eura.
Sudeći prema iznosu iz EU fondova koji je dodijeljen, riječ je o projektu izvedbe radova obnove dijela zgrade na adresi Vrtlarska 1a, u nadležnosti Doma zdravlja Zagreb – zapad. Zapadni dio zgrade na lokaciji Vrtlarska 1a, Zagreb pretrpio je oštećenja u potresu, zgrada je klasificirana kao privremeno neupotrebljiva, a projekt uključuje cjelovitu obnovu dijela građevine kako bi se mogla nastaviti medicinska djelatnost.
