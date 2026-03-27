Kaos zbog nevremena
Tomašević Zagrepčanima: Tko ne mora van danas - neka ne izlazi!
U sjedištu vatrogasne službe u Zagrebu izjavu za medije, zbog snažnog nevremena koje je pogodilo Grad, dao je zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević.
"Još smo u srijedu navečer poslali obavijest da se očekuju opasni vremenski uvjeti u četvrtak. Ovo traje satima i danima, zbog toga smo donijeli odluku da nema danas nastave, najbitnija je sigurnost. Ako djeca nemaju gdje biti i ako dođu u školu, imat će boravak. Isto vrijedi i za vrtiće, ako roditelji nemaju gdje s djecom, a preporuka je da djeca ostanu u svojim domovima. Nastave nema, ali škola je otvorena."
Raste broj intervencija
Istaknuo je da broj intervencija raste cijelo vrijeme te da ih je preko 200 na čekanju:
"Najteže se dogodilo noćas na Maksimirskoj cesti gdje jako veliki broj tramvaja ne može doći u druge dijelove grade. Stalno padaju stabla i nastaju prekidi na tramvajskim i autobusnim linijama. Sve su službe na terenu, rade cijelu noć."
"I dalje se nastavlja jak vjetar i opasni vremenski uvjeti. Zahvaljujem svi službama. Imamo niz krovova, kuća, zgrada, vozila koji su oštećeni te se brojka povećava", dodao je.
"Najbitnije da ljudi paze na sebe i ako ne moraju da ne izlaze van", upozorio je gradonačelnik.
