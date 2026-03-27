Vatrogasci imaju pune ruke posla, poručuju građanima: Zovite nas samo ako je nešto bitno, ne zauzimajte linije s nebitnim intervencijama

Zamjenik zapovjednika zagrebačkih vatrogasaca Tomislav Resman se javio u našem programu Novog dana uživo gdje je izvijestio o stanju na terenu
Oglas
"Otkako je nevrijeme počelo zabilježili smo 350 intervencija, samo od ponoći do sada imali smo preko 120. Noć je bila izuzetno teška jer je vjetar neprekidno puhao i otežavao svaku intervenciju", rekao je Tomislav Resman i dodao kako su intervnecije sa srušenim stabilima po automobilima i kućama izuzetno zahtjevne.
"Ako vjetar ovako nastavi puhati, sigurno će ovo trajati do kraja dana. Trenutno imamo 250 intervencija na čekanju", kaže Resman i dodaje da imaju dovoljno ljudi, ali da imaju toliko zahtjeva da ne stignu sve odraditi kao i da im vjetar onemogućava da rade intervencije s vatrogasnim ljestvama koje bi im uvelike olakšalo posao.
"Naš telefon zvoni 24 sata bez prekida. Želim poručiti građanima da nas zovu samo ako je stvarno nešto bitno, da ne zauzimaju linije s nebitnim intervencijama", zaključio je.
Sve oko nevremena iz minute u minutu pratimo OVDJE.
PROČITAJTE JOŠ
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas