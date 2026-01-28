ministar financija
Zastupnici vadili afere Ćoriću, Plenković: "Iza njega nema nijedan rep"
Saborski odbor danas se bavi Tomislavom Ćorićem kojega kao kandidata za novog potpredsjednika Vlade i ministra financija predstavlja premijer Andrej Plenković.
Raspravu o Ćoriću provodi Odbor za financije i državni proračun od 16 sati, a Sabor će o novom ministru glasati u četvrtak.
Ćorić je već obnašao različite ministarske dužnosti, a sada je kandidat za potpredsjednika Vlade i ministra financija umjesto Marka Primorca kojega je Vlada predložila za potpredsjednika Upravnog vijeća EIB-a.
Rasprava je počela. Plenković predstavlja kandidaturu Ćorića za dužnost novog ministra financija i podpredsjednika Vlade.
18:39
prije 0 min.
Ćorić dobio potporu
Tomislav Ćorić je na glasanju Odbora za financije i državni proračun dobio potporu sedmero članova, a četvero ih je glasalo protiv. Stoga će Odbor predložiti Hrvatskom saboru da ga se izabere za obavljanje dužnosti potpredsjednika Vlade RH i ministra financija.
Time je završena sjednica Odbora.
18:05
prije 35 min.
Ćorić Bauku: Moram priznati da mi je iznimno drago i da Vas vidim
"Dozvolite da se samo kratko referiram na, ja bih rekao, na jednu vrlo vrlo odgovornu i potentnu poziciju za gospodarstvo - potpredsjednika Vlade koja dolazi u ovom portfelju. Skakanje od resora do resora, a u smislu njihovog boljeg povezivanja može biti dodatni potencijal našoj maloj otvorenoj ekonomiji u vrlo čudnim, ali s druge strane, za takve ekonomije, i dobrim vremenima."
"Mislim da tu potencijala ima, i mislim da upravo to navezivanje dodatno može biti forte koji Hrvatska u narednim godinama može iskoristiti i dodatno pojačati razliku u stopi gospodarskog rasta između RH i prosjeka Eu. Ja se tome nadam, neke naše vrlo netradicionalne mjere 2021. godine koje smo tada povlačili dovele su nas u situaciju da napredujemo jako dobro, kasnije se to nastavilo, vjerujem da to možemo opet."
17:50
prije 50 min.
Ćorić: Ne bih svaljivao odgovornost za inflaciju ni na HNB ni na Vladu RH
Inflacija u Hrvatskoj u proteklim godinama posljedica je čitavog niza čimbenika, jedan bi od njih bio "uvezena inflacija", vezan uz troškovnu komponentu, te uz činjenicu da je uvoz proizvoda u Hrvatskoj vrlo velik, te to nosi u sebi inflaciju koja se donosi iz inozemstva, usred porasta cijene energenata u cijeloj EU, tumači Ćorić.
Nastavlja, govoreći o domaćem dijelu inflacije, "onda možemo govoriti o čitavom nizu čimbenika također. Treba imati na umu da je razdoblje od 2016./17. do 2023. godine na prostoru cijele EU prije svega razdoblje vrlo ekspanzivne monetarne politike, i u tom kontekstu visokih stopa gospodarskog rasta kojima je Hrvatska svjedočila, to posljedično i prema monetarnoj teoriji i prema praksi svih europskih ekonomija nosi nešto veću stopu cijena rasta uslijed zagrijavanja ekonomije."
"U tom kontekstu ne bih svaljivao odgovornost za inflaciju ni na HNB ni na Vladu RH, koliko ja imam informacija, gospodin predsjednik Vlade RH ni u jednom jedinom trenutku nigdje nije izjavio, kao niti ministar Primorac, da je krivac za inflaciju u Hrvatskoj - Hrvatska narodna banka", kaže Ćorić.
17:30
prije 1h
Troskot pitao Ćorića za troškove oko Petrokemije
Troskot je pitao Ćorića zašto su tijekom njegovog mandata postojali modeli i odluke koji su generirali veće troškove za državu, a koje je Filipović morao zasutavljat i zašto kad je bio u ministarstvu gospodarstva nije zasutavio te modele i odluke koje su generirale dodatne troškove oko Petrokemije
"Ne znam o kojim modelima i odlukama koje su išle nauštrb Petrokemije govorite pa ne mogu odgovoriti na vaša pitanja. Moram priznat da u razgovorima smojim nasljednikom Filipovićem nisam u nijednom trenutku stekao dojam da je bio suočen s problemima koji su nastali prije njegovog mandata", odgovorio je Ćorić.
17:18
prije 1h
Benčić o inflaciji
Benčić je pitala premijera što je to što će provoditi kao mjera za suzbijanje inflacije kako Hrvatska ne bi bila u top tri zemlje s najvišim stopama inflacije u euro zoni.
"Bilo bi dobro kad već uspoređujete Hrvatsku s drugim zemljama da kažete i da je Hrvatska u proteklom razdoblju ostvarivala tri puta veći gospodarski rast nego prosjek Europske unije. Što se tiče aktivnosti, mi smo ih provodili cjelovito i obuhvatno.
Ne znam što smo još mogli, udarati nekakav veliki ekstraporez na sve, na najmanjeg obrtnika, na najmanje malo i srednje poduzeće, opteretiti sve dodatnim poreznim davanjem, a mi smo Vlada koja vodi politiku poreznoga rasterećenja" rekao je premijer i dodao da će Ćorić kada stupi na dužnost sagledati i tu temu te da će učiniti sve ne samo da ostanu ograničenja cijena proizvoda i potpore najslabijima.
17:06
prije 1h
Grmoja: Premijera su po popularnosti pretekli i Medved i Anušić
Bulj i njegov stranački kolega Nikola Grmoja spočitnuli su Ćoriću odlazak "klub" Dragana Kovačevića u Slovensku u Zagrebu, a Grmoja je dodao i kako smatra da Plenković predlaže Ćorića jer su ga po popularnosti pretekli i Medved i Anušić pa ne želi valjda da bude neki popularniji ministar financija.
Plenković je Grmoji rekao da ne zna na koje točno pitanje treba odgovoriti, na što mu je Grmoja poručio da navede racionalne razloge za izbor Ćorića.
"Prvo, nema repova. Mislio sam da je narastao neki rep, ali repa nema. Što se tiče racionalnih razloga mislim da na mjestu ministara financija mora biti netko tko je jako kompetetan i tko ima iskustva i tko se u 10. godini mandata moje Vlada ne mora upoznavati s time što je ministarstvo financija i rad Vlade. Takvih ljudi nema puno", rekao je Plenković.
16:57
prije 1h
Plenković odgovorio Bulju
Miro Bulj pitao je Plenkovića hoće li u Ministarstvo financija možda ući i Josipa Rimac, koja je bila bliski suradnik Ćoriću.
Rekao je da Plenković optužuje "Hrvatsku nenarodnu banku, protunarodnu banku" da je kriva za inflaciju, a izvlači viceguvernera i imenuje ga za ministra.
"Koja je glavna zadaća HNB-a? Stabilnost cijena. Ja ću kao predsjednik Vlade možda u nekom trenutku reći da bi bilo dobro učiniti nešto više, ali ne u narativu da optužujem ili tražim najvećeg krivca", odgovorio je premijer.
16:53
prije 1h
Borba s inflacijom
SDP-ovac Boris Lalovac rekao je da postoji velik problem vezan za inflaciju i pitao kako će se Vlada i HNB s njome boriti.
"Uspjeli smo suspregnuti sve vezano za energetsku krizu, koju građani nisu osjetili na računima. Što se tiče današnjih mjera, za 100 proizvoda su još uvijek ograničene cijene", rekao je Plenković.
"S nizom paketa pomoći smo učinili jako puno, a dio je i društvene odgovornosti svih aktera da malo više računa vode o široj dobrobiti i malo manje o vlastitoj dobiti", dodao je.
16:52
prije 1h
Plenković: Ako bude trebalo malo pomoć, ja sam tu
Zastupnica Anđelka Salopek je pitala premijera smatra li da će Ćorić osigurati stabilnost javnih finacija.
"Mislim da hoće. Ako bude trebalo malo pomoć, disciplinirat resore, ja sam tu", kratko je odgovorio Plenković.
16:46
prije 1h
Ćorić: Dat ću sve od sebe
Anamaria Blažević je pitala Ćorića koliko će mu dosadašnje iskustvo pomoći na ovoj zahtjevnoj dužnosti.
"Ja vjerujem da nitko neće imati ništa protiv teze da kandidat koji je gotovo šest godina upravljao različitim resorima poznaje rad resora odnosno funkcioniranje izvršne vlasti i u tom kontekstu moje iskstvu će biti značajno. Što se tiče poznavanja finacija moje znanje je godinama kreirano na ekonomskom fakultetu u Zagrebu. Ja ću dati sve od sebe", odgovorio je Ćorić.
