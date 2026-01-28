"Dozvolite da se samo kratko referiram na, ja bih rekao, na jednu vrlo vrlo odgovornu i potentnu poziciju za gospodarstvo - potpredsjednika Vlade koja dolazi u ovom portfelju. Skakanje od resora do resora, a u smislu njihovog boljeg povezivanja može biti dodatni potencijal našoj maloj otvorenoj ekonomiji u vrlo čudnim, ali s druge strane, za takve ekonomije, i dobrim vremenima."

"Mislim da tu potencijala ima, i mislim da upravo to navezivanje dodatno može biti forte koji Hrvatska u narednim godinama može iskoristiti i dodatno pojačati razliku u stopi gospodarskog rasta između RH i prosjeka Eu. Ja se tome nadam, neke naše vrlo netradicionalne mjere 2021. godine koje smo tada povlačili dovele su nas u situaciju da napredujemo jako dobro, kasnije se to nastavilo, vjerujem da to možemo opet."