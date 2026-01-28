Pred saborskim odborima Marko Primorac i Tomislav Ćorić

Raspravu o Ćoriću, kojega će predstaviti premijer Plenković, provest će Odbor za financije i državni proračun u 16 sati, a Sabor će o novom ministru glasati u četvrtak. Na plenarnoj sjednici sutra prijepodne Sabor će, pak, raspraviti Ćorićevo razrješenje s mjesta viceguvernera HNB-a.