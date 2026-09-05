Tomo Medved: ''Vlada je Itekako svjesna situacije u Gospiću"

''Ti zahtjevi se, u mjeri kojoj sam mogao vidjeti, podudaraju s programom vlade. Nisu oni ni u kakvom nesuglasju s programom vlade, ali i programom aktivnosti koje mi već provodimo. Moj poziv je da svi oni kojima je zaista stalo do zdravlja ljudi, kojima je stalo do Like, da budu konstruktivan partner Vladi, a da se tu jasno prepozna i politikanstvo i pokušaj parazitiranja na naporima koje provodi Inicijativa'', rekao je Medved.